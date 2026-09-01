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Blu Radio  / Política  / Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Defensa por operación en Guaviare

Congresistas radican moción de censura contra el ministro de Defensa por operación en Guaviare

Representantes del Pacto Histórico, la Alianza Verde y las Circunscripciones de Paz cuestionan la actuación del Ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora frente a la operación del 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, en la que murieron tres menores de edad .

Ministro de Defensa, Jorge Mora.
Ministro de Defensa, Jorge Mora. Foto @mindefensa
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Representantes a la Cámara del Pacto Histórico, la Alianza Verde y Circunscripciones de Paz radicaron ante el presidente de la corporación, Nicolás Barguil, una proposición de moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora.

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La proposición surge luego de la operación militar realizada el pasado 27 de agosto en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en la que murieron tres menores de edad que habían sido reclutados.

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Los congresistas subrayan que “la responsabilidad criminal por reclutar menores corresponde, naturalmente, a quienes los reclutan”, pero sostienen que esa circunstancia “no releva al Estado colombiano de sus obligaciones autónomas de protección y precaución” al planear y ejecutar una operación militar en un escenario donde puedan encontrarse menores reclutados.

Jorge Mora, Ministro de Defensa.
Jorge Mora, Ministro de Defensa. @mindefensa

En el documento se plantean cuatro cargos de censura. El primero se refiere a la “responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados”, sin que, según los representantes, se haya explicado qué conocimiento existía sobre la presencia de los menores.

El segundo cuestiona la “falta de explicación suficiente sobre las precauciones adoptadas para proteger a los menores reclutados” y sobre la eventual existencia de alternativas operacionales.

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El tercero señala un presunto “desconocimiento de la condición constitucional de víctimas de los niños y adolescentes reclutados” y cuestiona lo que califican como una narrativa institucional que convertiría la participación forzada de los menores en el conflicto en una justificación de sus muertes.

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Finalmente, el cuarto plantea una eventual responsabilidad política por las declaraciones públicas del ministro después de conocerse sus muertes. “Por tanto, las declaraciones del Ministro sobre una operación militar de esta naturaleza no constituyen simples opiniones personales ajenas al cargo. Son manifestaciones oficiales del jefe político del Sector Defensa”, se lee en el documento.

Entre quienes firman la iniciativa aparecen David Alejandro Toro, Gabriel Becerra, Ana Leidy Erazo, Daniel Mauricio Monroy, Paola Andrea Quiñones, Laura Isabel Vera, Heiner Gaitán, Santiago Osorio, entre otros congresistas.

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