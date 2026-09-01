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Blu Radio  / Política  / Desconocer un resultado electoral legítimo es una execrable forma de corrupción: De La Espriella

Desconocer un resultado electoral legítimo es una execrable forma de corrupción: De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella posesionó este martes a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral.

Presidente De La Espriella.
Presidente De La Espriella, foto presidencia de la República.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella posesionó a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral que fueron elegidos recientemente por el Congreso. El acto de posesión se dio en la sede de la Presidencia de la República en Barranquilla y desde allí el mandatario cuestionó al expresidente Gustavo Petro, quien ha insistido en un supuesto fraude electoral.

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Incluso, De La Espriella mencionó un pronunciamiento que hizo el procurador, Gregorio Eljach, hace unos días, cuando dijo que en un momento en el país no iba a haber elecciones.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Juan Cano

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"Esa, señor procurador, es una aseveración tremendamente grave y así lo pensé yo durante toda la campaña electoral. Comparto su posición, es cierto que durante aquel proceso hubo maniobras, presiones e intentos de sembrar incertidumbre alrededor de las elecciones. El régimen anterior carcomió por la corrupción absolutamente todo y se empeñó con las estructuras terroristas en alterar la voluntad popular”, dijo De La Espriella.

En el mismo sentido señaló que el CNE debe velar por los intereses de todos los colombianos y no por los partidos o personas que ayudaron a impulsar a los nuevos magistrados. También dijo que el Consejo Nacional Electoral debe presentar al país las reformas que considere pertinentes.

“La democracia exige algo muy sencillo, pero muy serio. Quién gana debe gobernar dentro de la Constitución y la ley, bajo el marco de la ley, bajo el Estado de Derecho. Y quien pierde debe reconocer el resultado sin pretextos", dijo el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.

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"Ejercer la oposición conforme a las normas y prepararse para volver a competir en las próximas elecciones. Que se preparen y que ganen las elecciones. Bienvenidos todos al debate electoral. Desconocer un resultado electoral legítimo es una execrable forma de corrupción de la vida democrática porque se está sustituyendo la voluntad del pueblo por los intereses oscuros de quienes se resisten a aceptar la derrota”, agregó el presidente.

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