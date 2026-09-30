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Universidad Eafit de Medellín dio la bienvenida a cucuteño de puntaje perfecto en Pruebas Saber 11

Matías, de apenas 16 años, fue becado por un empresario que cubrirá sus gastos universitarios durante 5 años.

Matías Luengas
Matías Luengas.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La Universidad EAFIT le dio la bienvenida al joven cucuteño que sacó el puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11. Matías, de apenas 16 años, fue becado por un empresario que cubrirá sus gastos universitarios durante 5 años.

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Tras varias horas de rumores de cuál universidad iba a escoger el joven cucuteño que sacó el puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11, la Universidad EAFIT de Medellín le abrió las puertas al adolescente.

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Hablamos de Matías Luengas, de 16 años, que saco 500 de 500 en la calificación de las pruebas, motivo por el cual fue becado por el empresario Christian Daes como lo anunció el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien felicitó al adolescente en su cuenta de X.

“El mérito merece oportunidades. Por eso, gracias a la generosidad de un importante empresario colombiano, conseguimos para Matías una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria, en la universidad de Colombia que elija”, aseguró el mandatario.

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Luego de conocer esta noticia, no pasaron muchas horas cuando se confirmó que Matías escogió la Universidad EAFIT para estudiar su pregrado, tal y como lo confirmó en Blu Radio.

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“Tuve la oportunidad de hablar con el ministro Mauricio Gómez y él fue el que me comentó que esta empresa te quiere becar, te va a dar totalmente gratis los cinco años de tu universidad. Yo voy a aplicar para ingeniería matemática en la universidad EAFIT en Medellín”, aseveró.

A través de su cuenta de X, la rectora de la Universidad EAFIT, Claudia Restrepo, aseguró lo siguiente:

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"Nos honra que él haya elegido EAFIT para continuar su formación. Recibirlo en la universidad de la ciencia y la innovación en Colombia, será un privilegio y, al mismo tiempo, una inmensa responsabilidad, para que pueda desarrollar plenamente su extraordinario talento”.

A la espera de que el joven cucuteño llegue a la capital de Antioquia para continuar con su futuro, desde la Universidad EAFIT destacaron este tipo de iniciativas.

"Nos alegra sumar capacidades y recursos, en alianza con la empresa privada, mediante nuestro sistema de becas para el acceso”.

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Finalmente, el presidente De La Espriella le deseó lo mejor a Matías y destacó que “este logro es suyo y de su familia".

"Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar”, afirmó el mandatario de los colombianos.

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