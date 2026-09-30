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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ni cerveza ni aguardiente: disidencias de Calarcá prohíbe distribución en el norte de Antioquia

Ni cerveza ni aguardiente: disidencias de Calarcá prohíbe distribución en el norte de Antioquia

Las autoridades conocieron el documento, y activaron acciones para evitar que las amenazas se materialicen.

Beneficios de la cerveza.jpg
Beneficios de la cerveza//
Foto: Grok
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Autoridades confirman autenticidad de panfleto del Frente 36 que prohíbe venta de licor en el norte de Antioquia. El documento amenaza a distribuidores de cerveza de una reconocida empresa en ocho municipios.

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Un panfleto atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el que se amenaza con prohibir la entrada y distribución de cerveza y licor en ocho municipios del norte de Antioquia, fue confirmado como auténtico por las autoridades.

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El documento, firmado por la compañía Arnulfo Castellanos del Frente 36 de alias 'Calarcá', advierte a los distribuidores de aguardiente, incluida la empresa Bavaria, que no podrán ingresar a Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí.

Según el panfleto, la medida obedecería a una supuesta infiltración de grupos contrainsurgentes o paramilitares a través de empresas distribuidoras. Además, amenaza con declarar objetivo militar a quienes incumplan la orden y advierte sobre la quema de vehículos y productos.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que, desde que las autoridades conocieron el documento, se activó la coordinación con el Ejército y la Policía para evitar que las amenazas se materialicen.

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“El documento es auténtico. Esto ya circuló hace como 15 días y no hemos tenido ninguna afectación porque se articuló de manera inmediata con las autoridades del orden municipal, la Gobernación de Antioquia y los organismos de seguridad que hacen presencia en esta zona”, aseguró el funcionario.

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Martínez indicó que las autoridades están tras la pista de una mujer conocida con el alias de ‘La Mona’, a quien señaló de estar relacionada con las extorsiones que se vienen presentando en el norte de Antioquia. Por información que permita su identificación y captura, la Gobernación reiteró una millonaria recompensa.

El secretario aseguró que, pese a la circulación del panfleto, hasta ahora no se han registrado afectaciones relacionadas con esta amenaza. Por lo pronto, reiteró, las autoridades mantienen presencia en los municipios mencionados y trabajan de manera articulada con las administraciones locales y la Gobernación.

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