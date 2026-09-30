Ni cerveza ni aguardiente: disidencias de Calarcá prohíbe distribución en el norte de Antioquia

Autoridades confirman autenticidad de panfleto del Frente 36 que prohíbe venta de licor en el norte de Antioquia. El documento amenaza a distribuidores de cerveza de una reconocida empresa en ocho municipios.

Un panfleto atribuido al Frente 36 de las disidencias de las Farc, en el que se amenaza con prohibir la entrada y distribución de cerveza y licor en ocho municipios del norte de Antioquia, fue confirmado como auténtico por las autoridades.

Publicidad

El documento, firmado por la compañía Arnulfo Castellanos del Frente 36 de alias 'Calarcá', advierte a los distribuidores de aguardiente, incluida la empresa Bavaria, que no podrán ingresar a Donmatías, Santa Rosa de Osos, Gómez Plata, Carolina del Príncipe, Angostura, Guadalupe, Campamento y Anorí.

Según el panfleto, la medida obedecería a una supuesta infiltración de grupos contrainsurgentes o paramilitares a través de empresas distribuidoras. Además, amenaza con declarar objetivo militar a quienes incumplan la orden y advierte sobre la quema de vehículos y productos.



El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, aseguró que, desde que las autoridades conocieron el documento, se activó la coordinación con el Ejército y la Policía para evitar que las amenazas se materialicen.

“El documento es auténtico. Esto ya circuló hace como 15 días y no hemos tenido ninguna afectación porque se articuló de manera inmediata con las autoridades del orden municipal, la Gobernación de Antioquia y los organismos de seguridad que hacen presencia en esta zona”, aseguró el funcionario.

Publicidad

Martínez indicó que las autoridades están tras la pista de una mujer conocida con el alias de ‘La Mona’, a quien señaló de estar relacionada con las extorsiones que se vienen presentando en el norte de Antioquia. Por información que permita su identificación y captura, la Gobernación reiteró una millonaria recompensa.

El secretario aseguró que, pese a la circulación del panfleto, hasta ahora no se han registrado afectaciones relacionadas con esta amenaza. Por lo pronto, reiteró, las autoridades mantienen presencia en los municipios mencionados y trabajan de manera articulada con las administraciones locales y la Gobernación.