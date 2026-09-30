Grave accidente en Bello, Antioquia: camión cisterna se volcó y dejó dos heridos

Una complicada situación se vive en uno de los tramos de la Autopista Norte, lugar que conecta con la Avenida Regional y que se encuentra cerca de la estación Niquia del Metro, luego de que un camión cisterna se volcara sobre la vía, esto en jurisdicción del municipio de Bello.

En videos que se han hecho virales a través de redes sociales se logra ver cómo el vehículo está totalmente volcado, dejando afectado a un taxi que pasaba por el lugar y que terminó siendo golpeado por el camión cisterna.

Publicidad

Producto de este accidente de tránsito dos personas resultaron lesionadas, quienes viajaban en el taxi, mientras que el conductor del camión resultó ileso, según los reportes entregados por las autoridades locales.

Por ahora, en el municipio de Bello se encuentran haciendo las labores correspondientes para poder determinar cuál es el estado del camión que, según versiones oficiales, estaría cargado con 11.000 galones de gasolina, por lo que representa un peligro para la comunidad.



Se espera que hasta el punto del siniestro llegue el Cuerpo de Bomberos de Bello y otros organismos de socorro para hacer las labores correspondientes y así poder descartar alguna situación que se pueda generar con el hidrocarburo en el Norte del Valle de Aburrá.

Una de las recomendaciones que se dan a esta hora es para los civiles, para que no se acerquen al punto del accidente del tránsito hasta que no se haga una inspección exhaustiva del camión cisterna cargado con el líquido inflamable.