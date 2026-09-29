El 2 de octubre definirán si Miguel Quintero irá a la cárcel por contratos en el AMVA

Tras el final de las intervenciones en la audiencia de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero, imputado por peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, ya hay fecha para un pronunciamiento final por parte del Juzgado 27 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Medellín.

La decisión del despacho se conocerá el próximo viernes 2 de octubre a las 2:00 de la tarde, momento en el que se revelará si el despacho accede a las pretensiones de la Fiscalía y el Área Metropolitana como víctima en el proceso o si por el contrario privilegia los argumentos expresados durante más de ocho horas por las defensas tanto del hermano del exalcalde de Medellín como de Sebastián Ortega.

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Precisamente, durante la sesión de este martes intervino Billy Torres, abogado defensor de Ortega, quien solicitó al juzgado que no se valoren como pruebas comentarios en redes sociales y denuncias no investigadas que carecen de sustento frente a las acciones de las que responsabilizan a su apoderado de apropiarse de más de 130 millones de pesos de un contrato suscrito en 2021 entre los Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana.

"El doctor ha traído a esta audiencia comentarios publicados en redes sociales, ni siquiera hechos por el señor Sebastián Ortega. Comentarios que hicieron terceras personas, notas periodísticas cuya veracidad no ha sido verificada. De esos elementos, ninguno tiene la calidad de prueba o elemento material probatorio", indicó.



Sobre los elementos probatorios entregados por la Fiscalía, la defensa de Ortega manifestó que, de 47, solo 2 hacen alusión al imputado y ninguno guarda relación con la presunta apropiación de dichos recursos y una reunión sobre el supuesto entramado de corrupción en el que habría reemplazado a Álvaro Villada, exsubdirector Financiero del Área.

"¿Existen hoy elementos materiales probatorios que me permitan a mí indicar razonablemente que hay división de funciones, trascendencia del acto? La víctima se fundamentó en señalar que hubo una reunión, pero no se detuvo a demostrar de qué manera la diferencia razonable se daba de cara a la división de funciones, trascendencia al aporte, cuando dijeron que Sebastián reemplazaba a un señor que se llama Álvaro Villada".

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De igual manera, el abogado Torres evidenció posibles contradicciones y faltas de claridad en chats que salpican a Sebastián Ortega entre Ana María Balbín, expareja de Misael Cadavid y los testimonios que este mismo ha entregado a la Fiscalía en medio de su principio de oportunidad.

Tras la intervención de la defensa de Sebastián Ortega, sobre el final de la audiencia tanto la Fiscalía como el abogado del Área Metropolitana, Majer Abushihab, dejaron claridades sobre lo mencionado previamente por la defensa de Miguel Quintero frente solicitar la exclusión de varias pruebas en el proceso porque supuestamente no habían sido notificados en el caso.

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La fiscal Magda Ramírez precisó que el ente acusador ha respondido diligentemente a todas las solicitudes de la defensa del imputado sobre procesos en su contra y no ocultaron información.

"Cuando el interesado requirió formalmente la información este despacho emitió respuesta de fondo clara y completa por lo tanto señor juez la defensa pretende construir una causal de exclusión a partir de una supuesta omisión informativa que jurídicamente no existió, no hubo desconocimiento del derecho de defensa", argumento la fiscal.

El argumento de la fiscal fue respaldado por el Ministerio Público, cuyo delegado, José Luis Ochoa, indicó que la defensa de Quintero solo tenía el deber de ser citada para el momento de la formulación de imputación.

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"La obligación de convocar a la defensa en el proceso penal está determinada a la formulación de imputación, y ahí es cuando surge esa obligación de ser citada la defensa para cualquier acto de control de garantías", advirtió Ochoa.

Todos los elementos serán evaluados en los próximos días por parte del juez para definir si tanto Quintero como Ortega deberán afrontar su etapa de juicio privados de la libertad por este caso que ya cuenta con una condena, cuatro principios de oportunidad y un preacuerdo.