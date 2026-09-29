Crédito del CAF por $300.000 millones permitirá financiar metrocable de San Antonio de Prado en 2027

La construcción del Metrocable de San Antonio de Prado avanza hacia su etapa de ejecución, luego de que la Alcaldía de Medellín asegurara que los recursos para el proyecto están garantizados y que una línea de crédito por 300 millones de dólares con la CAF entraría en su etapa final de aprobación.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, las vigencias futuras necesarias para respaldar las obras ya fueron aprobadas por el Concejo de Medellín y a esto se suma la gestión adelantada ante la CAF, cuyo presidente habría confirmó el trámite para aprobar esta semana la línea de crédito.

"Los recursos para el metro cable de San Antonio de Prado en nuestro corregimiento y vamos a empezar a construir. En julio del año entrante ya están garantizados, y ya esa línea de crédito solicitada por 300000000 de dólares la aprobarán esta semana y harán el visto bueno en lo que ellos llaman el comité presidencial y el comité gerencial de la CAF", expuso el mandatario.

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Gutiérrez señaló que el crédito hace parte de una línea destinada a financiar proyectos estratégicos de Medellín y aseguró que las iniciativas que actualmente ejecuta la Administración Distrital cuentan con respaldo financiero.

Hay que recordar que el proyecto contempla un sistema de aproximadamente cinco kilómetros de extensión, que conectaría la estación Estrella del Metro con el corregimiento de San Antonio de Prado y en su recorrido tendría estaciones en territorio de La Estrella y una estación intermedia ubicada cerca de los límites entre Medellín, La Estrella e Itagüí.

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El mandatario también destacó el componente ambiental de la obra. Esto, en medio del Climate Week, al tratarse de un sistema de transporte público completamente eléctrico, lo que permitiría avanzar en alternativas de movilidad con cero emisiones directas de CO₂ durante su operación.