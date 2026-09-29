Asamblea de Antioquia aprobó en primer debate ejecución de proyectos viales a través de valorización

Con cinco votos a favor y uno en contra, ante la Comisión Primera de Hacienda de la Asamblea Departamental pasó el primer debate del proyecto de ordenanza que pretende ejecutar varias iniciativas viales en Antioquia a través de recursos de valorización aportados por propietarios aledaños a las intervenciones.

En la corporación se indicó que los proyectos a ejecutar inicialmente serán sometidos a un estudio de factibilidad y luego deberán contar con un cierre financiero para posteriormente llegar a su desarrollo.

No obstante, el proyecto tuvo el recorte de una vía en el Norte del departamento y otra entre el Oriente y el Nordeste, quedando a consideración cuatro: La Unión – El Carmen de Viboral / El Canadá – El Carmen de Viboral, en el Oriente; Jericó – Buenos Aires – La Bodega (Andes), en el Suroeste; y Ríogrande – Nueva Colonia – Embarcadero – Zungo – Casa Verde, en el Urabá.

Dentro de la discusiones nuevamente aparecieron argumentos como las dificultades de propietarios de predios para asumir un impuesto más, cuyos beneficios en la práctica no son tan evidentes.



"No, es que quien se está aprobando solo un estudio de factibilidad. No, señores, se está aprobando un estudio de factibilidad que puede terminar en derrame. Si el estudio de factibilidad es positivo, ahí se refinanciarán las condiciones. Mi pregunta política, pero además mi pregunta social, es, ¿tenemos compañeros hoy los elementos suficientes para poderle pedir a los propietarios que acepten esa posibilidad de cobro? En mi criterio, no", expresó la diputada del Centro Democrático, Verónica Arango.

Otros gremios se suman a las críticas

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A las críticas de la corporada en los últimos días también se habían sumado gremios económicos como el bananero en la subregión de Urabá desde expresaron que la aparición de un nuevo costo representaba mayores dificultades financieras para un sector en crisis por los impactos de fenómenos climáticos y la devaluación del dólar.

Quien tendrá la última palabra sobre la aprobación de la iniciativa será la plenaria de la Asamblea que en segundo debate se encargará de discutir la pertinencia del mecanismo de financiación que hace menos de una semana ya estaba siendo objeto de críticas y que llevó al retiro de una iniciativa similar por parte de la administración departamental.

