Gobierno revocará decreto para regular mercados de carbono: "era totalmente catastrófico"

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, cuestionó desde Medellín la regulación del mercado de bonos de carbono expedida por el Gobierno nacional de Gustavo Petro y anunció modificaciones como la revocatoria del decreto firmado el 6 de agosto.

La controversia

Se centra en el decreto 973 de 2026, mediante el cual se establecieron condiciones, criterios y un marco institucional para los mercados de carbono en el país. La norma otorgó al Ministerio de Ambiente un papel central en la supervisión, definición de metodologías, seguimiento y autorización de diferentes etapas de los proyectos.

Durante sus declaraciones, Arjona sostuvo que la decisión de reversar la reglamentación obedecería a razones jurídicas, pero también lanzó fuertes cuestionamientos desde el punto de vista técnico.



"Lo que hacía era enredar al máximo los mercados de carbono. Se habían cometido varios errores, entre otros, involucrar a otros ministerios en responsabilidades sin decirle. En fin, una serie de temas de forma jurídica, y, además, el contenido técnico era totalmente catastrófico para el mercado", mencionó el funcionario.

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Según el ministro de Ambiente, la norma representaba un riesgo para el funcionamiento del mercado de carbono que se había desarrollado alrededor del impuesto nacional al carbono.

El funcionario también se refirió al mecanismo de no causación del impuesto al carbono, mediante el cual las empresas pueden evitar el pago del tributo al demostrar reducciones o compensaciones de emisiones. Según Arjona, estos beneficios habrían contribuido a reducir la demanda de créditos de carbono y generado una sobreoferta.

Por lo anterior es que el ministro anunció, además, una propuesta para el próximo Plan Nacional de Desarrollo: recuperar el 100 % de la no causación del impuesto al carbono, con el propósito de fortalecer nuevamente el incentivo económico asociado a la compra de créditos.

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A la espera de la firma del presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, se busca que antes de fin de año se reglamente el registro para impulsar proyectos que protejan bosques y beneficien a comunidades étnicas.