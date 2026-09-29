Golpe al grupo delincuencial Los Triana: autoridades incautaron 2.5 toneladas de marihuana

Un megaoperativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Fiscalía en las últimas horas dejó una captura en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de una camioneta que transportaba numerosos paquetes repletos de marihuana tipo creepy que tenían como destino el Valle de Aburrá.

Según las investigaciones de las autoridades, el cargamento habría sido adquirido por el grupo delincuencial “Los Triana” del municipio de Bello a las disidencias Dagoberto Ramos Ortiz, en el departamento del Cauca, para posteriormente ser trasladado a Medellín y distribuido en el mercado ilegal de la ciudad y las localidades aledañas.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que con esta acción se evitó que más de un millón de dosis de marihuana llegaran a las calles de la ciudad, lo que afecta la cadena de abastecimiento de esta estructura criminal y su capacidad de distribución de estupefacientes.

"Este resultado demuestra que cuando la alcaldía, la policía, la fiscalía y el ejército trabajan de manera articulada, los criminales son quienes reciben los golpes contundentes. Aquí nosotros no vamos a bajar la guardia, ya en lo corrido de este año van más de 16 toneladas de droga incautadas. Desde Medellín tenemos claro que la lucha contra el narcotráfico también significa quitarles capacidad económica a estos grupos criminales. Este resultado afecta directamente la cadena de abastecimiento", detalló Villa.



Finalmente, subrayan las autoridades, el golpe también tiene un impacto estimado en $1.500 millones a las rentas criminales de Los Triana, debilitando las finanzas de esta organización y su capacidad para financiar actividades delictivas en la capital antioqueña.