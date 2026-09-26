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Dos accidentes en vías de Antioquia dejan cuatro personas lesionadas en las últimas horas

Los siniestros ocurrieron en la vía Caldas-Santa Bárbara y Las Palmas. Los heridos más delicados son una mujer que sufrió trauma craneoencefálico y un hombre con politraumatismos.

Accidente de tránsito en la vía Caldas- Santa Bárbara
Denuncias Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Dos accidentes de tránsito se registraron en las últimas horas en Antioquia y dejaron cuatro personas lesionadas, según los reportes de las autoridades y organismos de emergencia.

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El primer siniestro vial ocurrió en el sector La Salada, parte alta, en la vía entre Caldas y Santa Bárbara, en el suroeste de Antioquia, donde se presentó un choque que involucró a tres vehículos. Según el reporte de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, dos personas que se movilizaban en uno de los carros resultaron heridas. Se trata de una mujer que sufrió un trauma craneoencefálico moderado y un hombre que presentó politraumatismos y contusiones.

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Ambos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paúl para recibir atención médica. Entre tanto, los demás ocupantes de los vehículos involucrados no reportaron lesiones. Por este accidente se presentó paso a un carril en el sector, mientras se atendía la emergencia y se realizaban las labores correspondientes en la vía.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, una posible pérdida de control de uno de los vehículos sería la hipótesis inicial del siniestro, aunque las circunstancias del accidente son materia de investigación.

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El segundo caso ocurrió en la vía Las Palmas, en sentido Occidente-Oriente, en jurisdicción de Envigado, donde se registró una colisión múltiple hacia las 7:45 de la mañana. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad acudió al lugar para atender la emergencia. En este hecho resultaron lesionadas otras dos personas, quienes serían los conductores de los vehículos involucrados.

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Los dos afectados fueron atendidos en el sitio por organismos de emergencia y personal de la concesión de la vía. Posteriormente, fueron dados de alta en el lugar, sin requerir traslado a un centro asistencial.

Por lo pronto, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por estos corredores y atender las indicaciones mientras se normaliza la movilidad.

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