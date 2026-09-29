Blessd, Westcol y empresario paisa, los primeros en traer desde China robots humanoides a discotecas

La tecnología del futuro ya pisa las discotecas de Medellín. El reguetonero Blessd, el streamer Westcol y el empresario Andrés Aguirre se convirtieron en los primeros en adquirir robots humanoides de alta gama en la ciudad, una jugada comercial que busca revolucionar el entretenimiento nocturno con la misma fiebre que causa sensación en el mercado asiático.

La importación, liderada tras un recorrido de un mes por China, país de origen de los fabricantes de los robots, incluye dos modelos con costos que superan los 200 y los 300 millones de pesos por unidad, sumando el transporte aéreo.

Sobre los robots

Robots humanoides. Suministrada.

Se trata del modelo compacto PM01 y del imponente T800, una máquina avanzada dotada con chips de inteligencia artificial de la compañía Nvidia que le permite interpretar su entorno en tiempo real y esquivar obstáculos.

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"De fábrica vienen con funciones de baile, funciones como boxeo o pelea, funciones de saludo y ya hay que entrar a programación y ahí ya tienen pues como otras capacidades. El grande, que es el T800, él tiene como panorama de lo que ve, entonces él puede esquivar objetos, caminar, tomar decisiones de hacia dónde dirigir", afirmó el empresario, Andrés Aguirre.

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Aunque por ahora los androides operarán principalmente en discotecas y clubes cumpliendo rutinas de baile, saludos y espectáculos de tarima con capacidad de imitar coreografías, sus compradores apuntan a un horizonte tecnológico mucho más amplio a medida que reciban nuevas actualizaciones de software.

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"A nivel de control remoto podemos hacer que él suba escalas, que haga tareas pequeñas. La idea es que, sobre todo el grande, cuando ya se pueda actualizar y todo, pueda ayudar, incluso, con labores en casa, con labores de aseo, que ya sería algo un poquito más sencillo para ellos y ya pues tendría otro uso. Por ahora es un uso más que todo comercial", agregó Aguirre.

Curiosidades del proyecto

Se destaca la estrategia digital que rodea a las máquinas. El pequeño robot fue bautizado como Diomedez y tendrá personalidad propia, hablará con acento costeño y funcionará como una figura pública que interactúa constantemente con creadores de contenido y artistas locales, mientras que el nombre del imponente T800 será elegido por votación del público en redes sociales.

Aunque los expertos señalan que tareas complejas como manipular objetos con precisión o realizar labores médicas siguen en fase de desarrollo, sus dueños no descartan convertirse en distribuidores de esta tecnología en el país, abriendo la puerta a una nueva era donde la robótica y la rumba paisa van de la mano.