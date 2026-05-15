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Camión de cervezas perdió el control y se volcó en la Autopista Sur en Bello

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras se restablece la movilidad

Camión de cervezas volcado en Bello, Antioquia.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Un camión surtidor de cervezas se volcó en la mañana de este viernes en la vía a la altura de la UVA Aguas Claras, jusrisdicción del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, generando cierre total en sentido sur - norte y complicaciones en la movilidad de la zona.

De acuerdo con el reporte entregado por la Alcaldía de Bello, el accidente obligó a restringir completamente el paso vehicular mientras se adelantan las labores para remover el vehículo de carga que quedó atravesado sobre la calzada.

La administración local agregó que agentes de la Secretaría de Movilidad ya hacen presencia en el sitio para regular el tráfico y atender la emergencia. Además, se confirmó que será necesaria la llegada de una grúa pluma para realizar el levantamiento del camión volcado.

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Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y conducir con precaución mientras se restablece la movilidad en este importante corredor que conecta con Medellín.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni el tiempo estimado para la reapertura de la vía.

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