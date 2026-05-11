Una contratista de la Alcaldía de Bello hace parte de red de explotación sexual en Medellín

Una contratista de la Secretaría de Salud de Bello está entre los capturados por pertenecer a una red transnacional que explotaba sexualmente a niños desde los 10 meses de edad en Medellín. La administración municipal aseguró que no tenía conocimiento del proceso judicial en su contra.

Este lunes la Alcaldía del municipio de Bello, informó que una de las mujeres que fueron capturadas de la red de once personas de explotación sexual, en la operación denominada Operación Alpha MASI: siete en Medellín, uno en Cartagena y tres más en diferentes zonas de Estados Unidos, era trabajadora de la Secretaría de salud de este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Esta red se dedicaba dedicada a producir y comercializar material de abuso sexual de menores de edad mediante plataformas digitales, transmisiones en vivo y canales cifrados dirigidos principalmente a consumidores extranjeros, en especial a los Estados Unidos.

“Rechazamos la conducta delictiva y, de ser hallada culpable, esperamos que reciba toda la severidad de la ley. La persona detenida era contratista de la Secretaría de Salud desde mayo de 2025 y fue contratada nuevamente para la vigencia actual, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la celebración de contratos públicos, entre ellos los certificados de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios”, explicó la Alcaldía en un comunicado.



Además, reveló que al momento de suscribir el contrato, ninguno de los organismos de control ni la Policía Nacional reportaron antecedentes que indicara conducta delictiva alguna por parte de la persona contratada. Tampoco hubo registros de alguna alerta por conductas contrarias a los intereses o bienestar de la población beneficiaria.

En estricto cumplimiento del debido proceso, la Administración adelanta actualmente las acciones jurídicas pertinentes para la cancelación del contrato de prestación de servicios suscrito con la persona implicada.

“Lamentamos que este hecho, por el cual la persona detenida deberá responder de manera individual ante la justicia, sea utilizado para desinformar a la ciudadanía. La Alcaldía no tiene relación alguna con su actuación personal, y los datos que han circulado de manera malintencionada no corresponden con la realidad”, señalaron finalmente.

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Una investigación internacional dejó al descubierto esta red de explotación sexual infantil más aberrantes detectadas en los últimos años en Medellín y Colombia.

En su momento se denunció que entre los capturados aparecen madres, tías, primas y amigas de los menores de edad explotados sexualmente, algunos de ellos bebés y niños entre los 10 meses y los 13 años. Todos fueron rescatados y quedaron bajo protección institucional para el restablecimiento de sus derechos.

Según las autoridades, la red no solo grababa y distribuía el material ilegal, sino que además promocionaba las agresiones sexuales a través de plataformas de mensajería y espacios digitales clandestinos donde ofrecían transmisiones en tiempo real a cambio de dinero, pues pudo haber recibido pagos cercanos a los 63.000 dólares, equivalentes a más de 227 millones de pesos.