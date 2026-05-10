En Bello, 7 establecimientos fueron sellados y decomisaron más de 80 kilos de carne

En el municipio de Bello, un total de 7 establecimientos fueron sellados y decomisaron más de 80 kilos de carne. Uno de los operativos se desarrolló en la diagonal 55 del barrio Niquía, donde la Alcaldía adelantó controles buscando, entre otras cosas, recuperar el espacio público.

Durante la jornada, verificaron documentación de comercios y adelantaron acciones preventivas en zonas de alta actividad comercial.

Como resultado de estas intervenciones, la Secretaría de Seguridad y Convivencia selló siete establecimientos por incumplimientos en la documentación requerida para operar.

Además, recuperaron espacio público como lo indicó Wber Zapata Lopera, secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello.



"Sellando los establecimientos de comercio que no cumplen con la ley. De igual forma, hemos recuperado el espacio público, un espacio que es de la ciudadanía para el goce y disfrute de toda la comunidad que transita por este sector", aseguró el funcionario.

Además, la Secretaría de Salud, junto con la Policía de Carabineros y la Inspección Octava de Policía, intervino tres establecimientos comercializadores de carne.

En este caso, fueron decomisados más de 80 kilos de carne que no cumplían con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y los cuales fueron destruídos, como detalló Diana Cristina Lopera, referente del componente de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello.

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"Se encontraron 84 kilos de carne en mal estado, los cuales fueron destruidos para evitar que se comercializaran. Y se encontró un establecimiento que no cumplía con las condiciones higiénicas, sanitarias y locativas, en el cual se tomó una medida sanitaria de seguridad consistente en clausura", manifestó Lopera.

Además, uno de los locales inspeccionados fue cerrado por no cumplir las condiciones mínimas para el manejo y expendio de productos cárnicos, situación que representaba un riesgo para la salud pública.

Finalmente, en materia de movilidad, fueron impuestos 34 comparendos por diferentes infracciones e inmovilizados cinco motocicletas y un carro.