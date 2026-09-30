Después de un mes liberan a última sobreviviente de secuestro masivo en Anorí, Antioquia

Luego de un mes liberaron a la última sobreviviente del secuestro masivo ejecutado hace un mes por el Clan del Golfo en el corregimiento de Liberia en Anorí. En los hechos también fue retenido el presidente de la Junta de Acción Comunal y tres personas fueron halladas muertas en el municipio de Cáceres.

En medio de las tensiones por el complejo panorama de orden público en zona rural del municipio de Anorí, se conoció que quedó en libertad la octava persona que había sido reportada como secuestrada hace un mes en el corregimiento de Liberia El Charcón.

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Se trata de Durley Montoya, una joven minera de la localidad quien se convirtió en la última sobreviviente del secuestro masivo adjudicado al Clan del Golfo a finales de agosto y que dejó tres personas muertas que fueron halladas días después en jurisdicción del municipio de Cáceres.

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En el hecho también fue retenido el presidente de la Junta de Acción Comunal de ese centro poblado que fue liberado, según las autoridades, gracias a la presión de la fuerza pública en el territorio. Sin embargo, por la libertad de Montoya se llegaron a realizar varias movilizaciones el pasado 10 y 25 de septiembre.

Sobre este corregimiento clave para la movilidad entre el Nordeste, Bajo Cauca y Norte de Antioquia, el secretario de Seguridad Luis Eduardo Martínez reconoció que se reporta “una relativa calma”. No obstante, indicó que siguen las evaluaciones por parte del Ministerio de Defensa para acceder a la petición del gobernador Andrés Julián Rendón sobre la instalación de infraestructura policial en el lugar.

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“Ellos ya están adelantando todas las gestiones necesarias para mirar si llega la Policía allí a ese sitio donde se va a ubicar, mirar si hay un terreno donde posiblemente en un futuro se pueda construir una estación de Policía de manera permanente”, afirmó.

Desde la administración departamental, también mostraron optimismo frente a la oportuna llegada de nuevo uniformados a esta y otras poblaciones afectadas por acciones armadas como Briceño donde a inicios de julio el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó al Gobierno Nacional una intervención urgente ante las amenazas que suponen las confrontaciones entre las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.