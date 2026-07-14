Secuestraron a 39 personas, entre ellas un menor, en vía de Chocó; Ejército lo atribuye al ELN

La Séptima División del Ejército confirmó el secuestro masivo de 39 personas en vías de Chocó, por parte de la guerrilla del ELN.

En medio de las operaciones que se adelantan en esa zona del país, el Ejército Nacional, aseguró que hombres armados secuestraron a 39 personas, entre ellas, un menor de edad, por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía que de Quibdó comunica al municipio de Carmen de Atrato, entre los sectores 17-18.

Las personas habrían sido bajadas de buses intermunicipales de la empresa Rápido Ochoa que salieron de Medellín hacía la capital del Chocó, que presta servicio en esa zona del país.

Las autoridades le exigen al ELN respetar la vida e integridad de las personas secuestradas y proceder a su liberación inmediata e incondicional.



Igualmente tropas de la Séptima División del Ejército, en coordinación con la Policía Nacional, adelantan operaciones militares para ubicar a los responsables y lograr la pronta liberación de las 39 personas secuestradas.

Según ha podido conocer Blu Radio, en la zona ya hay combates entre los ilegales y la fuerza pública.

Hay que recordar que antes la Brigada 15 del Ejército Nacional informó que un menor edad perteneciente al frente Ernesto Che Guevara del grupo armado ilegal ELN se entregó a tropas del Batallón de Infantería Nro. 12 Primero de Línea en el municipio de Bagadó.

Publicidad

“Este resultado operacional se registró en el municipio de Bagadó, Chocó, donde la presencia permanente de las tropas ha permitido fortalecer las acciones institucionales de prevención del reclutamiento ilícito, promover rutas de atención y generar condiciones que facilitan la desvinculación de personas utilizadas por estas estructuras criminales”, aseguraron en un boletín.