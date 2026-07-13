Anuncian inversión superior a $1.000 millones para fortalecer la Fuerza Pública en Chocó

La escalada violenta que vivió el departamento de Chocó no sólo puso en jaque a la Fuerza Pública y a la población civil, sino que hizo que las autoridades locales pensaran en reforzar la operatividad con una millonaria inversión.

Esta inyección presupuestal responde de manera directa a la reciente escalada de violencia en la región, donde se han contabilizado al menos 53 acciones terroristas en los últimos 10 días.

Recordemos que el caso más reciente ocurrió en el sector 'El Tapón', en Tadó, donde el ELN intentó bloquear la vía que conecta con Pereira utilizando un carro tanque, y se realizó propaganda criminal colocando 18 banderas y 6 pancartas sobre las vías. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba expuso la destinación de este presupuesto.

"Vamos a invertir aproximadamente 1.000 millones de pesos de nuestro fondo de seguridad para garantizar capacidades de respuesta o capacidades antidrones que garanticen la seguridad del territorio", manifestó la mandataria.



Otro suceso que generó inquietud fue el ataque a la Estación de Policía de Tadó mediante el uso de drones cargados con explosivos, situación perpetrada a plena luz del día ante los ojos de decenas de personas que tuvieron que correr para salvaguardar sus vidas.

Por estas situaciones, las autoridades mantienen un despliegue constante en los ejes viales para garantizar el tránsito y la seguridad de la población. Se espera que el refuerzo en el equipamiento permita una reacción más efectiva ante las constantes intentos de atentado.