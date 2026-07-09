Atacan con drones cargados con explosivos aeropuerto de Tibú, Norte de Santander

Durante la tarde de este jueves el aeropuerto de Tibú, Norte de Santander, fue atacado con drones cargados con explosivos causando daños en varios puntos de la infraestructura. Las autoridades verifican si el hecho dejó personas heridas.

Este hecho sucedió previo a la reanudación de la ruta aérea Tibú- Cúcuta de la aerolínea Satena, programado para este viernes 10 de julio.

Hay que recordar que dicha ruta estaba suspendida tras el secuestro del administrador del servicio de Satena en esa población del Catatumbo.

En desarrollo.

