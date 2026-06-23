Comisión especial investiga ataque sicarial que dejó un muerto y un menor herido en Cúcuta

Una comisión especial de inteligencia, policía judicial e investigadores del CTI fue conformada para esclarecer el ataque sicarial ocurrido en el municipio de Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, en el que fue asesinado un hombre de 26 años y resultó gravemente herido un menor de apenas 7 años.

La Policía informó que, tras el atentado, fueron desplegadas todas las capacidades institucionales en Los Patios y zonas aledañas para avanzar en la identificación y captura de los responsables.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, el objetivo es esclarecer el crimen y determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque armado, que también puso en riesgo la vida de un menor de edad que viajaba en el vehículo atacado.

El niño, de 7 años, permanece en una unidad de cuidados intensivos de una clínica en Cúcuta. Según la información entregada por las autoridades, recibió tres impactos de arma de fuego en una de sus manos y en uno de sus hombros, además de las lesiones sufridas durante el volcamiento del vehículo en medio del atentado.



En el mismo hecho también resultó lesionada una mujer de 61 años, abuela del menor y madre de la víctima fatal, quien se encuentra fuera de peligro.

La persona asesinada fue identificada por las autoridades como un hombre de 26 años que, según las verificaciones judiciales, se encontraba bajo medida de detención domiciliaria y registraba anotaciones como indiciado por homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La Policía indicó, además, que este año habría ingresado en dos oportunidades a la cárcel por procesos relacionados con homicidio, tráfico de estupefacientes y tráfico ilegal de armas.

La Policía Metropolitana de Cúcuta rechazó el ataque y advirtió que no tolerará que las disputas criminales sigan poniendo en riesgo la vida de civiles, y mucho menos la de niños. Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen el operativo en el municipio para ubicar a los autores del atentado.