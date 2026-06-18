Contratista salió a reparar el servicio de energía y terminó pisando una mina antipersona en Tibú

Un trabajador contratista que realizaba labores relacionadas con la prestación del servicio de energía resultó herido este miércoles tras verse afectado por una mina antipersona en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander.

La información fue confirmada por la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, que lamentó lo ocurrido y señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de atención y acompañamiento para brindar asistencia al trabajador afectado.

A través de un comunicado oficial, la compañía rechazó de manera contundente los hechos de violencia que ponen en riesgo la vida, la integridad y la labor de quienes diariamente trabajan para garantizar el suministro de energía en las comunidades de la región.

La empresa advirtió que situaciones de este tipo afectan directamente la prestación de los servicios públicos y los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones en los territorios.



Las autoridades competentes avanzan en las verificaciones del caso, mientras persiste la preocupación por las condiciones de seguridad en algunas zonas rurales del Catatumbo, donde la presencia de artefactos explosivos continúa representando una amenaza para la población civil y los trabajadores que desarrollan actividades en el área.

En la zona estos artefactos han sido instalados por grupos como el ELN y las disidencias de las Farc, que están en disputa territorial desde enero de 2025.