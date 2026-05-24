ELN atacó con drones explosivos al Ejército en Tibú: un soldado murió y 7 más resultaron heridos

La ola de violencia en Colombia, previa a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, ha generado preocupación y alerta en el país. Los constantes ataques por parte de grupos al margen de la ley han causado temor en varias regiones del territorio nacional.

Ante esto, este domingo 24 de mayo, el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad de la Segunda División del Ejército Nacional, reveló que durante operaciones militares adelantadas por el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, que ejercía control militar en el sector de Barco La Silla, en Tibú, Norte de Santander, fueron atacados de manera indiscriminada por integrantes del GAO ELN mediante drones acondicionados con explosivos.

De acuerdo con el comunicado compartido por el Ejército Nacional, los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 24, dejando como saldo la muerte del soldado Aldair Bermúdez, así como otros siete uniformados heridos.

Ejército evacuó a militares heridos tras ataque del ELN en Tibú

De este modo, las víctimas del atentado que resultaron heridas fueron evacuadas en aeronaves de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial hacia la ciudad de Cúcuta, lugar donde recibirán la respectiva atención médica especializada en un centro asistencial.

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En el comunicado, el Ejército rechazó estos métodos no convencionales de guerra empleados con drones acondicionados con explosivos, los cuales generan graves daños que no solamente afectan a la Fuerza Pública, sino que también ponen en riesgo a la población civil.

De acuerdo con lo confirmado por el Ejército Nacional, estos hechos serían retaliaciones por las operaciones militares desarrolladas en el sector de La Llana, donde las tropas sostuvieron combates de encuentro contra integrantes de esta estructura armada, frustrando una acción criminal en la vía Cúcuta - Tibú y donde varios integrantes del ELN habrían resultado afectados durante el desarrollo de las operaciones.

Ejército lamentó muerte del soldado Aldair Bermúdez

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Ante el lamentable hecho, la institución expresó sus condolencias por la muerte del soldado profesional. De esta manera, se activaron los protocolos institucionales y el acompañamiento interdisciplinario para apoyar a los familiares del soldado Aldair Bermúdez en este difícil momento.

Mientras tanto, el Ejército Nacional afirmó que continuará realizando operaciones contra el GAO ELN