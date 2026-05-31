Ecopetrol rechaza ataque armado contra trabajador contratista en Tibú, Norte de Santander

Ecopetrol condenó el ataque con arma de fuego del que fue víctima un trabajador de la empresa contratista Serinco Drilling S.A. en el municipio de Tibú, Norte de Santander, hecho que vuelve a poner en evidencia los problemas de seguridad que persisten en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información entregada por la compañía, el trabajador recibió atención médica inicial en Tibú y posteriormente fue trasladado a Bucaramanga, donde permanece bajo cuidado especializado debido a la gravedad de las heridas sufridas durante el ataque.

A través de un comunicado oficial, Ecopetrol expresó su solidaridad con el trabajador y sus familiares, al tiempo que manifestó su rechazo a cualquier hecho de violencia que atente contra la integridad de los empleados y contratistas que desarrollan labores en las zonas de operación.

"La compañía expresa su solidaridad con el trabajador y su familia, y le desea una pronta recuperación", señaló la empresa en el pronunciamiento divulgado este 30 de mayo.



A Bucaramanga fue trasladado trabajador de empresa contratista de Ecopetrol atacado a tiros eN Tibú, Norte de Santander #VocesySonidos pic.twitter.com/O93kE0X9kS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 30, 2026

El atentado ocurre en medio de la compleja situación de orden público que enfrenta la región del Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, disputas territoriales y ataques contra la infraestructura energética y petrolera.

Tibú, considerado uno de los principales municipios productores de hidrocarburos del país, ha sido escenario recurrente de acciones violentas que afectan tanto a la población civil como a trabajadores del sector petrolero.

Con honores militares fue recibido en Cúcuta el soldado Aldaír Bermúdez Rodríguez, quien fue asesinado por el ELN en un ataque con drones en Tibú. El sepelio del militar se realizará en el municipio de Talaigua Nuevo, Bolívar #MañanasBlu pic.twitter.com/0SErrtnxDS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 26, 2026

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Ecopetrol reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y contratistas, e hizo un llamado al respeto por la integridad de quienes desarrollan actividades productivas en la región mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los responsables del ataque.