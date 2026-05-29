Hombre habría protagonizado 3 robos el mismo día en dos barrios de Bucaramanga: así opera

La inseguridad volvió a golpear a Bucaramanga este viernes. Un mismo delincuente, que se movilizaría en una motocicleta Yamaha FZ de color negro, habría cometido al menos tres hurtos a mano armada en diferentes sectores de la ciudad en cuestión de horas.

El primer caso ocurrió en una barbería del barrio Cabecera, donde el sujeto ingresó armado junto a otro hombre e intimidó a clientes y trabajadores para despojarlos de dinero, joyas y otras pertenencias. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y videos grabados por ciudadanos.

Minutos después, según denuncias de las víctimas, el mismo delincuente habría cometido un segundo robo en un parqueadero del sector de Cabecera utilizando la misma modalidad: amenazas con arma de fuego y rápida huida en motocicleta.

El tercer hecho se registró en la calle 20 con carrera 29, en el barrio San Alonso. Allí, nuevamente un hombre armado intimidó a una persona para hurtarle sus pertenencias antes de escapar.



Autoridades de Bucaramanga buscan a estos ladrones que cometieron un millonario hurto en una barbería del barrio Cabecera. Los delincuentes con un revólver amenazaron a varias personas para hurtar joyas y dinero en efectivo #VocesySonidos pic.twitter.com/KdYyWJc4up — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 29, 2026

De acuerdo con la información recopilada por las víctimas y testigos, el presunto responsable estaría utilizando una estrategia para dificultar su identificación: cambiar de ropa entre cada uno de los robos. Sin embargo, varios videos y fotografías obtenidos en los diferentes casos están siendo compartidos con las autoridades para apoyar las investigaciones.

La comunidad también entregó información sobre una motocicleta con placas ZKF84C, vehículo que presuntamente habría sido utilizado durante algunos de los hechos y cuya información deberá ser verificada por las autoridades.

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Uno de los afectados ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía, mientras comerciantes y residentes de Bucaramanga exigen resultados frente a un delincuente que, según las denuncias ciudadanas, sembró el temor en distintos sectores de la ciudad durante una misma jornada.