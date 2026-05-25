Ecopetrol y Puerto Bahía obtienen licencias para ejecutar proyecto de regasificación en Cartagena

Ecopetrol y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía (SPPB), propiedad de Frontera Energy, confirmaron que ya cuentan con las licencias requeridas para iniciar con la ejecución del proyecto de regasificación en el caribe colombiano.

Por medio de un comunicado, Ecopetrol aseguró que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) emitió concepto favorable para la modificación no sustancial de la concesión portuaria de la SPPB, autorización que permite desarrollar la actividad de recibo y procesamiento de Gas Natural Licuado (GNL) mediante la utilización de la infraestructura existente y en operación del terminal marítimo en Cartagena. Asimismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) aprobó el cambio menor ambiental requerido para la ejecución del proyecto, con lo cual se completan los permisos y autorizaciones necesarios para su desarrollo.

Con esto se espera que la obra permita el recibo y procesamiento de Gas Natural Licuado (GNL) para fortalecer el abastecimiento de este combustible en el país.

Con estos dos trámites aprobados, el proyecto entra oficialmente en su etapa de implementación, lo que permitirá a la Sociedad Portuaria Puerto Bahía avanzar en los procesos de contratación de servicios logísticos, compras, construcción y cierre contractual de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) para garantizar la entrada en operación de este proyecto en diciembre de 2026.



Foto: Ecopetrol

Según Ecopetrol, esta planta podrá aportar inicialmente hasta 300 millones de pies cúbicos diarios de gas al sistema nacional, ayudando a reducir el riesgo de escasez, especialmente ante la llegada del fenómeno de El Niño y el aumento en la demanda energética del país.

"Con la obtención de estos trámites portuarios y ambientales que habilitan totalmente la infraestructura, iniciamos la fase de ejecución de un proyecto estratégico para el país, orientado a fortalecer la seguridad energética y la confiabilidad del abastecimiento de gas natural en Colombia, en particular durante la etapa más crítica del fenómeno de El Niño”, afirmó Bayron Triana, vicepresidente de Energías para la Transición.

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La compañía explicó que este proyecto busca fortalecer la seguridad energética de Colombia y garantizar el suministro de gas tanto para los hogares como para sectores industriales y productivos que dependen de este combustible. Además, señalaron que el proyecto hace parte de las acciones lideradas por Ecopetrol, junto con Puerto Bahía y Frontera Energy, para incorporar nuevas fuentes de suministro y asegurar la disponibilidad oportuna y confiable de gas natural para atender la demanda nacional en corto y mediano plazo.