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Ejército recibió con honores al soldado asesinado por el ELN en el Catatumbo

La institución militar destacó el compromiso y servicio del soldado Bermúdez Rodríguez, quien llevaba más de tres años en las filas del Ejército.

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Honores a soldado asesinado
Ejército
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de may, 2026

Con honores militares fue recibido en la ciudad de Cúcuta el cuerpo del soldado profesional Aldaír Bermúdez Rodríguez, quien fue asesinado en medio de operaciones militares adelantadas en la región del Catatumbo, según confirmó el Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado murió tras un ataque atribuido a integrantes del ELN mientras participaba en acciones destinadas a proteger a las comunidades y garantizar la seguridad en esta zona del país.

A través de un comunicado, la institución militar destacó el compromiso y servicio del soldado Bermúdez Rodríguez, quien llevaba más de tres años en las filas del Ejército.

“Hoy Colombia despide a un héroe de la patria, a un hijo, hermano y soldado que entregó su vida con honor, valentía y absoluto compromiso por la seguridad de la Nación”, indicó la entidad.

El Ejército también informó que desde el primer momento un equipo interdisciplinario brinda acompañamiento permanente a los familiares del uniformado en este difícil momento.

Tras el homenaje realizado en Cúcuta, los restos mortales del militar serán trasladados al municipio de Talaigua Nuevo, donde sus familiares y allegados le darán el último adiós.

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