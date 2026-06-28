Capturan en aeropuerto de Rionegro a 'Alex Pereira', uno de los más buscados en Cartagena

Las autoridades colombianas capturaron en Antioquia a uno de los presuntos cabecillas delincuenciales más buscados del país. Se trata de un hombre conocido con el alias de ‘Alex Pereira’, quien fue ubicado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, tras ser expulsado de Panamá, donde habría intentado permanecer utilizando documentación falsa.

Durante el procedimiento adelantado por oficiales de Migración Colombia establecieron que el hombre, de 37 años, era requerido por la justicia colombiana mediante nueve órdenes de captura vigentes y figuraba en las bases de datos de Interpol con circulares roja y azul, lo que activó de inmediato el protocolo para ponerlo a disposición de las autoridades judiciales.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Alex Pereira’ es señalado de liderar la denominada Oficina de la Costa Bolívar, una estructura delincuencial con influencia en diferentes sectores de Cartagena y a la que las autoridades atribuyen una amplia red de actividades criminales.

Los expedientes judiciales lo vinculan con delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.



Su nombre también aparecía en el cartel de los más buscados, motivo por el cual las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que condujera a su ubicación.

Según las pesquisas, el hoy capturado no solo estaría detrás de extorsiones contra comerciantes de Cartagena, sino que también habría coordinado acciones violentas para organizaciones criminales bajo la modalidad conocida como outsourcing criminal, un esquema mediante el cual se ejecutaban homicidios por encargo para diferentes estructuras ilegales.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, destacó esta nueva captura como producto del trabajo articulado con diferentes entidades y países que en los últimos cuatro años ya dejan varios miles de capturas.

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"Desde agosto de 2022, nuestros oficiales han dejado a más de 3200 personas a disposición de las autoridades durante los controles migratorios, de las cuales 309 registraban circulares de Interpol", manifestó la funcionaria.

Una vez concluyeron los procedimientos migratorios en el aeropuerto de Rionegro, fue entregado a las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes judiciales que pesan en su contra y avanzar en los procesos penales correspondientes.