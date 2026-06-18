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Adulto mayor pagará 17 años de cárcel por asesinar a paseador de perros en Rionegro, Antioquia

El hombre falleció tras ser baleado por el victimario que ya había sido condenado por porte ilegal de armas de fuego y que actuó por una situación “insignificante”.

carcel-referencia-afp.jpg
Cárcel, imagen de referencia
Foto: suministrada
Por: Felipe García Solano
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Actualizado: 18 de jun, 2026

A pocas semanas de que se cumpla un año de la trágica muerte de Jaime Esteban Rendón, se conoció que su homicida, Jesús Darío Bustamante, fue condenado a 17 años de prisión por el delito contra el funcionario público. El victimario de 62 años ya había sido condenado por porte ilegal de armas de fuego.

Hay que recordar que este hecho ocurrió cuando Rendón, funcionario público de la Alcaldía de Rionegro y paseador de perros, estaba paseando uno de sus animales que ingresó al jardín de Bustamante lo que provocó la reacción violento del hombre mayor que accionó un arma de fuego.

Ahora tras las investigaciones hechas durante el último año, Bustamante fue condenado por el delito contra el funcionario público, sentencia que sería apelada por la defensa de Rendón.

Jaime Esteban Rendón.jpg
Jaime Esteban Rendón.
Suministrada

Cabe recordar que, meses atrás, el Tribunal Superior de Antioquia anuló un preacuerdo que contemplaba una reducción del 50 % de la pena para el procesado, al considerar que dicho beneficio desconocía los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Asimismo, mencionar que ya la Fiscalía General de la Nación lo había acusado como autor del delito de homicidio agravado porque, “actuó por un motivo fútil, es decir, por algo insignificante, una discusión con unas mascotas, y porque usted aprovechó la indefensión de la víctima, él estaba desarmado, y, además, lo puso en inferioridad al provocarle un primer disparo con ese propósito, reducirlo”.

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