Comunidades bloquean vía entre Rionegro y Bucaramanga por falta de agua

Habitantes de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro, en Rionegro, Santander, bloquean la vía que comunica a Bucaramanga con la Costa Atlántica para exigir soluciones definitivas a las fallas en el suministro de agua potable que, según denuncian, padecen desde hace varios años.

La protesta se desarrolla en el sector conocido como la curva de Cristo Rey, donde decenas de residentes impiden el paso vehicular como medida de presión ante lo que califican como incumplimientos reiterados por parte de las autoridades municipales y de la empresa prestadora del servicio.

Los manifestantes aseguran que, aunque han sostenido múltiples reuniones con la Alcaldía, la empresa Emservir y otros organismos locales, los compromisos adquiridos no se han materializado y las deficiencias en el servicio continúan afectando a cientos de familias.

“Llevamos años en esta lucha. Siempre hemos estado con la Alcaldía, la empresa Emservir y la Personería, pero lastimosamente siempre nos dan fechas y nunca nos cumplen”, afirmó Lady Carolina Joya, presidenta de la Junta de Acción Comunal de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro.



Según la líder comunal, el principal problema es la intermitencia en el suministro de agua. Explicó que en muchas ocasiones el servicio llega únicamente durante la madrugada, obligando a los habitantes a permanecer despiertos para almacenar agua y cubrir sus necesidades básicas.

“El barrio recibe agua de manera intermitente, cuando deberíamos abrir la llave en cualquier momento y tener el suministro. Nos llega en la madrugada y nos toca trasnocharnos recogiendo agua para poder sobrevivir”, señaló.

La comunidad aseguró que la protesta se realiza de manera pacífica y que se mantiene habilitado un corredor humanitario para permitir el paso de ambulancias, pacientes y demás casos prioritarios.

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Los manifestantes también solicitaron la presencia de entidades nacionales que puedan mediar en la situación y verificar los compromisos asumidos por las autoridades locales.

“Necesitamos que llegue un ente de control que no sea de acá, porque siempre nos dicen cosas y nunca nos cumplen. Necesitamos que venga la Superintendencia de Servicios Públicos, la Defensoría del Pueblo o incluso el gobernador de Santander”, agregó Joya.

Los habitantes recordaron que no es la primera vez que recurren a bloqueos para llamar la atención sobre la problemática. En ocasiones anteriores se firmaron actas de compromiso que, según afirman, nunca fueron cumplidas.

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“Siempre llegamos a acuerdos, se firman actas y se establecen fechas, pero llega el momento y no pasa nada. Ya estamos cansados de esta situación y no sabemos qué más hacer”, indicó la dirigente comunal.

Hasta el momento, la comunidad anunció que permanecerá en el lugar hasta obtener respuestas concretas y soluciones que garanticen un suministro permanente de agua para los tres sectores afectados.