Asesinan en Manizales a Steven Portillo, funcionario de la Defensoría del Pueblo en Caldas

La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo por el asesinato de Steven Portillo Gómez, defensor público de la Regional Caldas, quien fue atacado por sicarios en la tarde de este domingo en el sector La Violeta, sobre la vía que conecta a Manizales con Chinchiná.

El abogado, de 30 años, fue asesinado hacia las 3:15 de la tarde, según información preliminar conocida por las autoridades. De acuerdo con versiones iniciales, hombres que se movilizaban en motocicleta habrían interceptado al jurista y le dispararon.

Tras conocerse el crimen, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento oficial en el que lamentó profundamente lo sucedido y manifestó su preocupación por el asesinato de uno de sus funcionarios adscritos al sistema de Defensa Pública.

Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales, Caldas.



No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la Defensa Pública.



Expresamos nuestra solidaridad con su familia,… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 8, 2026

“Hoy asesinaron a un defensor público de la Regional Caldas, Steven Portillo Gómez, de 30 años, en el sector La Violeta de Manizales. No puede ser que tengamos que enfrentar esto en nuestra entidad y en la defensa pública”, señaló la entidad.



Además, expresó solidaridad con la familia, seres queridos y compañeros de trabajo del abogado, al tiempo que agradeció las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía y las autoridades judiciales.

Además, la Defensoría pidió que el caso sea priorizado y que se avance con rapidez en el esclarecimiento de los hechos. “Hacemos un llamado urgente para que se priorice el esclarecimiento de este crimen y se avance con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables”, indicó la institución.

De manera paralela, allegados al abogado aseguraron que Steven Portillo Gómez habría recibido amenazas antes del ataque.

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Por ahora, las autoridades trabajan en la recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y testimonios para esclarecer quiénes están detrás del asesinato y cuáles fueron los móviles del crimen.