Asesinato periodista Cristian Herrera: darán recompensa de $100 millones por información

Las autoridades de Norte de Santander anunciaron una recompensa de hasta $100 millones de pesos para quienes tengan información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del periodista judicial Cristian Herrera, ocurrido al mediodía del sábado 06 de junio, en Cúcuta.

La medida fue adoptada de manera conjunta entre la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y la Policía Nacional, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen.

Cristian Herrera, reconocido por su trabajo periodístico en temas relacionados con seguridad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo, fue atacado por un sicario en el barrio Quinta Oriental de la capital nortesantandereana. Según información preliminar, el comunicador recibió varios impactos de bala cuando salía de la vivienda de uno de sus familiares; aunque fue trasladado a un centro asistencial, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades confirmaron que un equipo especial de investigadores de la Sijín y la Fiscalía asumió el caso. Además, los videos de cámaras de seguridad de la zona revelan el momento exacto en que el periodista sufrió este brutal ataque.



La Gobernación de Norte de Santander rechazó el asesinato y aseguró que no descansará hasta lograr la captura de los responsables.

“Hemos dispuesto una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien suministre información veraz y oportuna que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables”, señaló el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Cúcuta.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento del caso y permita llevar ante la justicia a los responsables del homicidio del periodista Cristian Herrera.

Publicidad

El crimen generó rechazo de diferentes sectores. La Procuraduría General de la Nación condenó el crimen del periodista y expresó su solidaridad con sus familiares, amigos y con la Fundación para la Libertad de Prensa.

Asimismo, les solicitó a las autoridades competentes avanzar en la investigación de este hecho para identificar y judicializar a los responsables, a la vez que exigió garantías plenas para el ejercicio del periodismo en todas las regiones del país.

Por su parte, la ONU Derechos Humanos Colombia también rechazó este brutal ataque y solicitó a las autoridades brindar protección y garantías para el ejercicio libre y seguro de la libertad de prensa en el país.

Publicidad

La UNP se refirió a ausencia de escoltas de seguridad durante ataque

La Unidad Nacional de Protección lamentó y rechazó el homicidio del periodista Cristian Herrera, director de los portales informativos Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Rea, ocurrido en la capital de Norte de Santander.

En el comunicado, señalaron que el periodista era beneficiario del programa y contaba con medidas de protección desde el 2014. En el momento de la acción delincuencial, Herrera se movilizaba en un vehículo adscrito a la UNP.

Asimismo, aclararon que la ausencia del esquema de escoltas en ese instante obedeció a una solicitud expresa y voluntaria del protegido.

La Unidad Nacional de Protección destacó que avanza en la recopilación de la información técnica y operativa necesaria para contribuir con las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables.