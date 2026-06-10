Filtración de agua de represa agrava falla geológica que afecta vía en Santander

Las fuertes lluvias que se han registrado durante las últimas semanas continúan agravando la emergencia en la vía que comunica a Bucaramanga con San Vicente de Chucurí, especialmente en el sector de Náutica, donde una falla geológica mantiene en alerta a las autoridades departamentales por el deterioro progresivo de la carretera.

La secretaria de Infraestructura de Santander, Jessica Mendoza, explicó que el movimiento del terreno no es un fenómeno reciente y que se trata de una problemática que ha afectado este corredor vial en varias oportunidades durante los últimos años.

“Hay que tener claridad que es un trazado que diseña Isagen de acuerdo con la entrega hace más de 10 años al departamento de Santander. No es la primera vez que ocurre ni la segunda vez que ocurre esta falla; esto es una falla activa constante que en estos momentos la tenemos muy pronunciada y alta”, manifestó la funcionaria.

De acuerdo con Mendoza, las lluvias han contribuido a acelerar el proceso de inestabilidad del terreno, situación que se ve agravada por la socavación que se presenta en la zona debido a la influencia de la represa.



“Lo que estamos haciendo es alrededor del talud poder garantizar la movilidad, mientras por medio de Gestión del Riesgo se revisan las acciones que nos generen una decisión y solución definitiva a esta falla que está en constante movimiento. De acuerdo con los especialistas que hicieron la visita técnica, se encuentra activa por el alto nivel de socavación que presenta en la filtración de la represa”, señaló.

Ante la situación, la Gobernación de Santander adelanta trabajos para estabilizar el talud y mantener la transitabilidad por este corredor vial, considerado estratégico para la conexión entre Bucaramanga y los municipios de la provincia Yariguíes.

Sin embargo, las autoridades reconocen que las intervenciones actuales son medidas temporales y que se requiere una solución definitiva para mitigar los efectos de una falla geológica que continúa generando afectaciones sobre la infraestructura vial.

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Transportadores, comerciantes y habitantes de San Vicente de Chucurí se ha visto afectado con los constantes daños y hundimientos en el sector Naútica pues dependen de esta carretera para la movilización de personas, productos agrícolas y abastecimiento hacia el área metropolitana de Bucaramanga.