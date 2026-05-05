Gobernación de Santander anuncia inversión de $70 mil millones para fortalecer el campo

Con el objetivo de impulsar el desarrollo rural y mejorar la productividad agropecuaria, la Gobernación de Santander anunció una inversión superior a los $70 mil millones que será destinada al fortalecimiento del campo en el departamento.

La iniciativa hace parte del proyecto Agro Santander 360, una estrategia integral que busca beneficiar a más de 2.200 familias campesinas y generar impacto en cerca de 17.500 hectáreas productivas, priorizando el crecimiento sostenible del sector agrícola .

Este ambicioso programa contempla el fortalecimiento de ocho líneas productivas clave para la economía regional: cacao, café, plátano, mora, limón tahití, palma de aceite, fique y caña panelera. La apuesta no solo está enfocada en aumentar la producción, sino también en mejorar la competitividad de los productos santandereanos en mercados nacionales e internacionales.

"Además, el proyecto incluye componentes de modernización tecnológica, fortalecimiento empresarial y acceso a financiamiento, con el fin de transformar las unidades productivas rurales y mejorar las condiciones de vida de los agricultores", dijo Wilmar Jimenez, secretario de Agricultura.



La Gobernación de Santander socializará el Proyecto Agro Santander 360 el próximo 8 de mayo en Cenfer. "Se conocerá en detalle la inversión de $70 mil millones para fortalecer el campo santandereano", dijo Wilmer Jiménez, secretario de Agricultura #MañanasBlu pic.twitter.com/VwJEyA9ANu — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 4, 2026

Esta inversión se convierte en una de las más importantes en los últimos años para el sector rural en Santander, en medio de los retos que enfrenta el campo por factores como el cambio climático, la informalidad y las dificultades en el acceso a mercados. Con ello, las autoridades buscan dinamizar la economía campesina y fortalecer uno de los pilares productivos del departamento.

Socialización de Agro Santander 360 se realizará el próximo 8 de mayo.



Conoce todos los detalles del proyecto que beneficiará a más de dos mil familias rurales y fortalecerá ocho líneas productivas.



🗓️8 de mayo del 2026

📍Cenfer, Km 6 vía Girón - B/manga.

⏰8:00 a.m. pic.twitter.com/rsOXUUSmjT — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) May 4, 2026

En ese contexto, la Gobernación realizará el próximo 8 de mayo una jornada de socialización del programa en Cenfer, donde pequeños y medianos productores, así como sus asociaciones, podrán conocer los detalles de la iniciativa y participar en el proceso de inscripción para acceder a los beneficios.