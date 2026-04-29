Villa de Leyva tendrá su primer festival del café: fechas y todo lo que debe saber

Según la Federación Nacional de Cafeteros, el café colombiano comenzó el 2026 con un panorama retador. En el primer trimestre del año, la producción registró una caída del 33,5 %, esto debido al impacto de las lluvias y los altos costos en el sector.

De acuerdo con los reportes del gremio, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se produjeron 6,22 millones de sacos, una cifra menor frente al mismo periodo anterior.

A pesar de esto, el café sigue siendo uno de los productos más importantes del país, pues, además de su peso para la economía, tiene algo casi mágico, su sabor. Este puede ser intenso o suave, dulce o amargo, y su aroma es capaz de transformar cualquier momento en una pausa especial. Pero también es volátil, cambiante, sensible a cada detalle, el clima, el suelo, el tostado e incluso la forma en que se prepara.

Detrás de cada taza hay un proceso complejo que muchas veces pasa desapercibido, pero que hace que la experiencia que tanto disfrutan millones de personas a diario sea única.



Precisamente para resaltar el valor del café y todo su recorrido, desde el cultivo hasta el primer sorbo, Boyacá se prepara para recibir un evento que pondrá a esta bebida en el centro de la conversación.



Villa de Leyva tendrá su primer festival del café

El festival del café se llevará a cabo en la famosa Villa de Leyva y fue nombrado “De la Tierra a la Taza”. Durante cuatro días los asistentes podrán disfrutar de varias actividades.

El evento se desarrollará entre el 15 y el 18 de mayo de 2026 en uno de los destinos turísticos más representativos del país.

Preparación de café en cafeterías de baristas. Foto: Freepik.

Durante estos días, el municipio reunirá a caficultores, baristas, emprendedores y amantes del café en un espacio pensado para vivir la cultura cafetera en todas sus formas.



Una experiencia para los sentidos

La actividad tendrá una agenda cargada de actividades como:



Catas de café.

Degustaciones de variedades especiales.

Talleres.

Bebidas de autor.

Recorridos por fincas cafeteras.

Para los asistentes será una oportunidad para entender de cerca cómo se construye el sabor de una buena taza y descubrir nuevas formas de disfrutarlo.

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Además, el festival funcionará como una vitrina para los productores locales, destacando la calidad del café boyacense, que poco a poco gana reconocimiento dentro del panorama nacional.

Con este evento, Villa de Leyva no solo busca seguir enamorando a los visitantes con su arquitectura y paisajes, sino también ser conocido como "un destino donde el café se vive, se aprende y, sobre todo, se saborea".

