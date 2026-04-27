Les prohibieron subir volcán e igual lo hicieron; quedaron atrapados en una erupción

Autoridades y locales le advirtieron a un grupo de turistas que no realizaran el camino del volcán Santiaguito en Guatemala, pues este se encontraba prohibido debido a que se encuentra en constante actividad y podría ser peligroso, pero aun así decidieron subirlo y tuvieron problemas.

Cuando estaban subiendo la cima del volcán, este entró en actividad y quedaron atrapados en esta en medio del humo por lo que tuvieron que salir corriendo por sus vidas, descendiendo nuevamente rápidamente y evitando que se pudiera dar algún tipo de accidente.

En un video, otro grupo de turistas cercanos al sitio lograron captar el momento en que todo se dio y se ve cómo este grupo de personas intentan escapar de la boca del volcán para evitar un accidente, mientras la fuerte ola de humo los persigue haciendo más difícil esta situación.

#Viral | 🚨🌋 “Prohibido subir… pero subieron igual”



Turistas desafiaron las alertas y llegaron hasta la cima del volcán #Santiaguito… sin imaginar lo que venía. Un pulso eruptivo los sorprendió de golpe y tuvieron que huir en medio del pánico mientras el volcán rugía.



🔥… pic.twitter.com/F25fHwH68E — Periodico Quequi (@PeriodicoQuequi) April 24, 2026

“Subir el Santiaguito es maravilloso. Sí es una experiencia que te llena de adrenalina, te podés hacer los videos en la cumbre. Pero, es peligrosísimo y por eso las diferentes instancias de Gobierno han prohibido el ascenso del Santiaguito. Es gente corriendo porque ya no tiene control de la situación. Además, seamos honestos, si lo que buscás es altura, hay volcanes que sí podés subir”, expresó Harris Whitbeck, director de Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), rechazando esta acción.



El director y la entidad les recordaron a los turistas seguir las recomendaciones de las autoridades, pues este volcán -al igual que otros- se encuentran en una zona prohibida debido a su peligrosidad y que afecta la zona, además que protege el ecosistema local.

“Se puede hacer turismo con responsabilidad, no se exponga”; “Se puede subir al mirador del Volcán Santiaguito a una distancia muy prudente”; “Excelente mensaje, pero hay tanto necio, que se cree invencible, intocable y peor aún autosuficiente”, fueron algunos comentarios en redes por esta situación.