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Gobernación de Santander abre convocatoria para descuento del 70% en peaje de Los Santos

El proceso inició el 20 de abril y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026, informó la Gobernación de Santander.

Peaje Los Santos.jpg
Blu Radio. Peaje Los Santos //Foto: suministrada por comunidad Mesa de Los Santos
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

Con el objetivo de aliviar la carga económica de quienes transitan frecuentemente por uno de los corredores viales más importantes del departamento, la Gobernación de Santander anunció la apertura de la convocatoria pública para acceder a un descuento del 70% en la tarifa del peaje La Punta, ubicado en la vía hacia la Mesa de Los Santos.

La medida está dirigida a residentes, productores, comerciantes y transportadores de la zona de influencia del peaje, quienes podrán postularse cumpliendo los requisitos establecidos por la administración departamental. “Es un beneficio para residentes, productores, comerciantes y transportadores de la zona”, señaló la secretaria de Infraestructura, Jesica Mendoza.

De acuerdo con la información oficial, el proceso inició el 20 de abril y se extenderá hasta el 15 de mayo de 2026. Posteriormente, se publicará un listado preliminar de beneficiarios el 30 de abril y los resultados finales se conocerán el 29 de mayo.

El programa contempla una fase inicial de verificación de los actuales beneficiarios, con el fin de validar el cumplimiento de condiciones como el tránsito mínimo exigido. Aquellos que no cumplan deberán realizar nuevamente su inscripción. Además, los nuevos aspirantes deberán presentar documentación que certifique su residencia o actividad económica en la zona.

Entre los requisitos se incluyen copia del documento de identidad, tarjeta de propiedad del vehículo y soportes que acrediten su vínculo con la región, como certificados de tradición, contratos de arrendamiento o documentos comerciales.

"Esta iniciativa se da en un contexto de reiteradas solicitudes por parte de comunidades y sectores productivos que han manifestado su inconformidad por el costo del peaje, argumentando afectaciones a la movilidad y a la economía local. En respuesta, la Gobernación ha promovido mesas de diálogo con participación del Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, con el fin de garantizar transparencia en la operación y evaluar inversiones asociadas a este corredor vial", dijo la Jesica Mendoza, secretaria de Infraestructura.

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a participar en el proceso de inscripción, el cual busca facilitar el tránsito y mejorar las condiciones económicas de quienes dependen diariamente de esta vía.

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