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Dos homicidios en Santander generan alarma: comerciante fue asesinado en Barrancabermeja

En el municipio de Sabana de Torres, se registró otro hecho violento que ha causado consternación entre la comunidad.

FOTO POLICÍA HOMICIDIO EN BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Homicidio en Barrancabermeja- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

La violencia sigue generando preocupación en el departamento de Santander, tras registrarse dos homicidios en menos de 24 horas en los municipios de Barrancabermeja y Sabana de Torres.

El primer caso ocurrió en Barrancabermeja, donde un comerciante de carne fue asesinado por sicarios en el barrio Cristo Rey. Según versiones preliminares, la víctima, identificada como Nelson Melo, llegaba a abrir su establecimiento cuando fue atacado con arma de fuego.

Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con posibles casos de extorsión, una problemática que ha venido afectando a comerciantes en la región del Magdalena Medio. El crimen ha generado temor entre los trabajadores del sector, quienes piden mayores garantías de seguridad.

Horas antes, en el municipio de Sabana de Torres, se registró otro hecho violento que ha causado consternación entre la comunidad. Se trata del asesinato de Nicolás Galeth, ocurrido en la noche del miércoles en el sector de la vía Los Manatíes.

Aunque por ahora no se han establecido los móviles del crimen, las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por el aumento de homicidios y acciones delictivas en distintas zonas de Santander, lo que ha llevado a reiterados llamados de la ciudadanía para reforzar la presencia de la fuerza pública y avanzar en estrategias efectivas contra delitos como la extorsión y el sicariato.

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