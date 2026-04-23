Dos homicidios en Santander generan alarma: comerciante fue asesinado en Barrancabermeja

La violencia sigue generando preocupación en el departamento de Santander, tras registrarse dos homicidios en menos de 24 horas en los municipios de Barrancabermeja y Sabana de Torres.

El primer caso ocurrió en Barrancabermeja, donde un comerciante de carne fue asesinado por sicarios en el barrio Cristo Rey. Según versiones preliminares, la víctima, identificada como Nelson Melo, llegaba a abrir su establecimiento cuando fue atacado con arma de fuego.

Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con posibles casos de extorsión, una problemática que ha venido afectando a comerciantes en la región del Magdalena Medio. El crimen ha generado temor entre los trabajadores del sector, quienes piden mayores garantías de seguridad.

#Atención Un comerciante de carne fue asesinado por sicarios este jueves en Barrancabermeja. Los hechos ocurrieron en el barrio Cristo Rey cuando la víctima llegaba a abrir su negocio. No se descarta que el ataque este relacionado con un tema de extorsión #MañanasBlu pic.twitter.com/U7dVnm8ytf — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

Horas antes, en el municipio de Sabana de Torres, se registró otro hecho violento que ha causado consternación entre la comunidad. Se trata del asesinato de Nicolás Galeth, ocurrido en la noche del miércoles en el sector de la vía Los Manatíes.



Aunque por ahora no se han establecido los móviles del crimen, las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.

El representante de la Asociación Nacional de Víctimas del Conflicto Armado, Fabián Cáceres, salió ileso de un atentado sicarial en Norte de Santander. El hecho se registró en la vía que comunica a Ocaña con Ábrego #MañanasBlu pic.twitter.com/E0Gn5armMb — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 23, 2026

Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por el aumento de homicidios y acciones delictivas en distintas zonas de Santander, lo que ha llevado a reiterados llamados de la ciudadanía para reforzar la presencia de la fuerza pública y avanzar en estrategias efectivas contra delitos como la extorsión y el sicariato.