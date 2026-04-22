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Comunidades bloquean vía entre Barrancabermeja y Puerto Wilches por crisis educativa

La manifestación surge ante lo que la comunidad califica como abandono institucional frente a las necesidades de la escuela rural de Campo Gala.

FOTO PROTESTA CAMPO GALA- BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Protesta Campo Gala, Santander- suministrada por comunidad
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 22 de abr, 2026

Un nuevo bloqueo vial se registra en el departamento de Santander, donde habitantes de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, decidieron cerrar la vía departamental que comunica con Puerto Wilches como medida de protesta.

La manifestación surge ante lo que la comunidad califica como abandono institucional frente a las necesidades de la escuela rural de Campo Gala. Padres de familia y líderes del sector aseguran que las condiciones actuales de la institución afectan directamente la calidad educativa de niños y jóvenes, quienes enfrentan dificultades por la falta de infraestructura adecuada y atención por parte de las autoridades.

El bloqueo ha generado afectaciones en la movilidad entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, una vía clave para la conexión regional y el transporte de productos, lo que incrementa la preocupación de transportadores y habitantes de la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca llamar la atención de la administración municipal para que se atiendan de manera urgente las problemáticas de la institución educativa, mediante inversiones en infraestructura, dotación y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo.

Este tipo de manifestaciones se suma a otras registradas recientemente en Santander, donde comunidades rurales han recurrido a las vías de hecho para exigir soluciones en temas como educación, vías y servicios básicos, evidenciando el rezago histórico en varias zonas del departamento.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y el envío de una comisión que permita abrir canales de diálogo con la comunidad y lograr el levantamiento del bloqueo.

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