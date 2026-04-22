Comunidades bloquean vía entre Barrancabermeja y Puerto Wilches por crisis educativa

Un nuevo bloqueo vial se registra en el departamento de Santander, donde habitantes de la vereda Campo Gala, en el corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, decidieron cerrar la vía departamental que comunica con Puerto Wilches como medida de protesta.

La manifestación surge ante lo que la comunidad califica como abandono institucional frente a las necesidades de la escuela rural de Campo Gala. Padres de familia y líderes del sector aseguran que las condiciones actuales de la institución afectan directamente la calidad educativa de niños y jóvenes, quienes enfrentan dificultades por la falta de infraestructura adecuada y atención por parte de las autoridades.

El bloqueo ha generado afectaciones en la movilidad entre Barrancabermeja y Puerto Wilches, una vía clave para la conexión regional y el transporte de productos, lo que incrementa la preocupación de transportadores y habitantes de la zona.

De acuerdo con los manifestantes, la protesta busca llamar la atención de la administración municipal para que se atiendan de manera urgente las problemáticas de la institución educativa, mediante inversiones en infraestructura, dotación y mejores condiciones para la prestación del servicio educativo.



#Atención Comunidades de la vereda Campo Gala bloquean en este momento la vía entre Barrancabermeja y Puerto Wilches en protesta por una mejor educación en la zona. "La escuela está en mal estado. Necesitamos respuestas de la Alcaldía", manifestaron padres de familia #MañanasBlu pic.twitter.com/UXFpxRwY5y — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

Este tipo de manifestaciones se suma a otras registradas recientemente en Santander, donde comunidades rurales han recurrido a las vías de hecho para exigir soluciones en temas como educación, vías y servicios básicos, evidenciando el rezago histórico en varias zonas del departamento.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja y el envío de una comisión que permita abrir canales de diálogo con la comunidad y lograr el levantamiento del bloqueo.