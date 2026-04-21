Convocan a primera mesa técnica para revisar alza en avalúos catastrales en Santander

Con el objetivo de avanzar en los acuerdos alcanzados tras las protestas campesinas por el incremento en los avalúos catastrales, la Gobernación de Santander anunció la realización de la primera mesa técnica este jueves 23 de abril, iniciando con el municipio de Lebrija, uno de los más afectados por esta problemática.

La mesa técnica de Lebrija contará con la participación de la Gobernación, el IGAC, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y líderes comunitarios, con el propósito de realizar un análisis detallado y acelerar respuestas frente a las inquietudes de la población rural.

La jornada hace parte de los compromisos adquiridos entre las autoridades departamentales, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las comunidades rurales, luego de las manifestaciones que se registraron en diferentes puntos del departamento y que impactaron a cerca de 68 municipios, con distintos niveles de afectación.

El secretario de Planeación de Santander, Diego Arturo Tamayo, explicó que estos espacios buscan analizar caso por caso la situación de los contribuyentes, especialmente de quienes ya pagaron el impuesto predial con incrementos significativos.



“No se trata solo de revisar los avalúos, sino de definir qué hacer en los casos donde ya se materializaron los pagos y cómo deben actuar los municipios frente a estas situaciones”, señaló.

En ese sentido, la Gobernación, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda, también convocó a alcaldes, secretarios de Hacienda y concejos municipales a una jornada de asistencia técnica este viernes 24 de abril en Bucaramanga, con el fin de brindar orientación sobre el Impuesto Predial Unificado y los efectos de la actualización catastral.

Tamayo indicó que otro de los puntos clave será la revisión de los calendarios tributarios, ya que muchos municipios podrían ampliar o ajustar los plazos de pronto pago, teniendo en cuenta que numerosos contribuyentes se abstuvieron de cancelar el impuesto ante los altos incrementos.

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“La idea es evitar afectaciones tanto a las comunidades como a las finanzas de los municipios”, precisó.

El funcionario agregó que no se adoptará una única medida general, sino que se evaluarán las condiciones específicas de cada territorio para tomar decisiones más acertadas. Además, confirmó que ya hay equipos del IGAC en Santander adelantando la revisión de los avalúos.

Finalmente, la Gobernación habilitó el correo electrónico predial@santander.gov.co para atender dudas y brindar acompañamiento a los ciudadanos en medio de este proceso.