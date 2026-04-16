Firman acuerdo en Piedecuesta para revisión de avalúos catastrales

En medio de las tensiones generadas por el aumento en los avalúos catastrales, la Alcaldía de Piedecuesta, líderes comunitarios y el Área Metropolitana de Bucaramanga lograron nuevos acuerdos para avanzar en la revisión de este proceso que ha generado inconformidad, especialmente en el sector rural.

La mesa de diálogo, liderada por el alcalde Óscar Santos, permitió socializar avances técnicos y jurídicos, así como definir acciones concretas para responder a las quejas de los ciudadanos frente a la actualización catastral.

Uno de los principales compromisos es que el AMB iniciará de oficio la reliquidación de avalúos en 2026, en los casos donde se identifiquen inconsistencias, sin que los propietarios tengan que hacer solicitudes individuales. Esta medida se apoyará en lineamientos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tras una revisión técnica reciente.

Además, la Administración Municipal anunció que avanza en el análisis para ajustar el Estatuto Tributario, lo que podría traducirse en modificaciones a las tarifas del impuesto predial y ampliación de descuentos por pronto pago, especialmente pensados para la realidad del campo.



Mientras se concretan estos cambios, el municipio se comprometió a aplicar de manera inmediata los nuevos avalúos que resulten de las revisiones, lo que podría significar un alivio en el valor del impuesto para algunos contribuyentes.

Otro de los puntos clave es el fortalecimiento de la capacidad operativa del gestor catastral mediante un convenio interadministrativo, con el fin de agilizar la atención de solicitudes y dar respuestas más oportunas a la ciudadanía.

Como parte de los acuerdos, también se solicitó a la autoridad ambiental la cartografía actualizada del municipio, insumo clave para avanzar en la precisión de los avalúos.

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Tras la jornada, las autoridades confirmaron que se realizarán mesas de seguimiento mensuales, siendo la próxima el 15 de mayo.

Entre otras medidas, la Alcaldía anunció la habilitación de un punto de atención especializado para casos de reliquidación del predial, así como la obligación de responder los derechos de petición pendientes. Por su parte, el AMB deberá entregar informes técnicos detallados del proceso catastral y garantizar la revisión individual de los casos que lo requieran.