Secretaría de Planeación lidera mesas para revisión de avalúos catastrales en Santander

En medio de las jornadas de concertación adelantadas con comunidades que participaban en el paro en Santander, la Secretaría de Planeación Departamental lideró un diálogo técnico para atender las inquietudes generadas por el incremento en los avalúos catastrales en varias zonas del departamento.

Como resultado de estos encuentros, se logró uno de los principales acuerdos: el compromiso del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de revisar de manera detallada los avalúos catastrales, con el objetivo de garantizar que reflejen la realidad económica de los predios y evitar afectaciones a los ciudadanos.

El secretario de Planeación destacó que este proceso estará acompañado por mesas técnicas de trabajo en las que participarán el IGAC, las administraciones municipales y representantes de las comunidades. Allí se analizarán los casos específicos para avanzar en posibles ajustes bajo criterios técnicos y de equidad.

Además, la Gobernación de Santander anunció que brindará asistencia técnica a los municipios para facilitar la revisión de los avalúos y apoyar la implementación de medidas que permitan mitigar el impacto en el impuesto predial.



Entre los compromisos establecidos también se incluye la priorización de municipios que ya presentan avances en el proceso de actualización catastral, así como un seguimiento permanente a los acuerdos alcanzados, con el fin de garantizar su cumplimiento.

