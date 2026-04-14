Estos son los acuerdos sobre avalúo catastral que permitieron levantar el paro en Santander

Tras varios días de protestas y bloqueos protagonizados por comunidades campesinas, el Gobierno nacional, autoridades regionales y voceros de los manifestantes alcanzaron una serie de acuerdos que permitieron levantar el paro convocado en Santander por inconformidades con el avalúo catastral.

El consenso se logró luego de una mesa de diálogo en la que participaron representantes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), alcaldes de distintos municipios, líderes sociales y delegados del Gobierno nacional. El objetivo fue revisar los incrementos en los avalúos que, según las comunidades, generaron aumentos desproporcionados en el impuesto predial.



Revisión de avalúos con participación de alcaldes y comunidades

Uno de los principales acuerdos establece que el IGAC adelantará una revisión técnica de los avalúos catastrales cuestionados en varios municipios del departamento.

El proceso contará con la participación de alcaldías, veedurías ciudadanas y representantes de las comunidades, con el fin de verificar si los valores asignados a los predios corresponden realmente a su condición productiva y económica.

Durante la mesa de trabajo, alcaldes de municipios afectados manifestaron que algunos predios registraron incrementos excesivos tras la actualización catastral. En ciertos casos, según denunciaron, los aumentos habrían superado ampliamente los valores históricos registrados en años anteriores.



Aplicación de nueva normativa para ajustar incrementos

Las revisiones se apoyarán en la Resolución 384 de 2026, que modificó disposiciones de la Resolución 2057 de 2025 y otorgó facultades a las direcciones territoriales del IGAC para ajustar los porcentajes de incremento derivados de actualizaciones catastrales.



Según lo expuesto por funcionarios de la entidad, esta normativa permitirá hacer ajustes cuando se evidencien inconsistencias o cuando los avalúos no reflejen la realidad económica de los predios.



Socialización previa de cambios en los avalúos

Otro de los compromisos alcanzados consiste en fortalecer los procesos de socialización antes de aplicar modificaciones en los avalúos catastrales.

Las autoridades acordaron que cualquier resolución o ajuste que pueda impactar el valor de los predios deberá ser informado previamente a alcaldías, comunidades y organismos de control, con el fin de evitar nuevos conflictos sociales.



Levantamiento del paro y seguimiento a los compromisos

Con estos acuerdos, los voceros campesinos anunciaron el levantamiento del paro en Santander, aunque advirtieron que harán seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.

Las partes también acordaron mantener mesas de trabajo permanentes para revisar municipio por municipio las situaciones denunciadas y evitar que se repitan incrementos considerados desproporcionados en los avalúos catastrales.

Publicidad

Las autoridades esperan que este proceso permita normalizar la situación en el departamento y avanzar hacia un sistema catastral que refleje con mayor precisión la realidad del territorio.