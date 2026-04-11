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Fedemunicipios: aumento del avalúo catastral es por el Plan de Desarrollo no decisión de alcaldes

La entidad asegura que el incremento es responsabilidad del Gobierno nacional y pide mayor articulación para evitar crisis territorial.

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