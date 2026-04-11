Fedemunicipios: aumento del avalúo catastral es por el Plan de Desarrollo no decisión de alcaldes

La Federación Colombiana de Municipios rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que responsabiliza a los alcaldes del incremento en el impuesto predial en el país. La entidad aclara que los mandatarios locales no están actuando por decisión propia en la definición de los avalúos catastrales, sino en cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno.

Esta normativa ordenó la actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

El director ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro Giraldo, calificó como “irresponsable y demagógico” atribuir a los alcaldes el aumento del predial. “Los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro”, afirmó.

La Federación advirtió que la implementación de esta política ha generado impactos sociales y administrativos en los territorios, entre ellos inconformidad ciudadana, como las protestas en varios departamentos con bloqueos de vías, pese a que, según explican, los municipios no tienen competencia directa en la determinación de los avalúos.



En ese sentido, Toro Giraldo señaló que es necesaria una mayor articulación institucional y pedagogía por parte del Gobierno nacional para evitar desinformación y afectaciones a la gobernabilidad local.

La organización hizo un llamado al Ejecutivo para asumir con responsabilidad la implementación de la medida y trabajar de manera conjunta con las entidades territoriales frente a la crisis social y económica derivada de esta política.

