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Blu Radio  / Nación  / Congresistas piden al presidente Petro revisar alza de avalúos catastrales

Congresistas piden al presidente Petro revisar alza de avalúos catastrales

En una carta, le advierten impactos graves en comunidades rurales y solicitan ajustes urgentes al proceso.

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