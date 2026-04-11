Congresistas piden al presidente Petro revisar alza de avalúos catastrales

Un grupo de 34 representantes a la Cámara y senadores envió una carta al presidente Gustavo Petro, por proposición del senador Richard Fuelantala, para manifestar su preocupación por el incremento en los avalúos catastrales de predios rurales en el país.

En la misiva, los congresistas señalaron que buscan transmitir “la preocupación de millones de campesinos, indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado en los 527 municipios afectados por los incrementos en los avalúos catastrales de predios rurales del país”.

Según el documento, el proceso de actualización habría sido “improvisado, antitécnico y sin socialización”, lo que, afirman, ha derivado en que el Estado asigne valores hasta 25 veces superiores a los terrenos donde habitan y trabajan estas comunidades.

“Este aumento desproporcionado es un golpe mortal para la economía del campo, porque estos valores son la base para calcular los impuestos que se pagan y los apoyos que se reciben”, advirtieron.



Los legisladores solicitaron formalmente al Gobierno “iniciar de manera urgente un proceso técnico y participativo encaminado a corregir todos los actos administrativos que han dado lugar a estos aumentos”, con el fin de evitar un daño que consideran irreparable para la soberanía alimentaria y para los sujetos de especial protección.

Desde el Congreso de la República aseguran que están dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones: “El Congreso de la República queda a su entera disposición para articular los esfuerzos necesarios en torno a este propósito”.