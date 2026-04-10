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Blu Radio  / Nación  / Magistrado defiende que crisis de la salud sí justificaba la declaratoria de la emergencia económica

Magistrado defiende que crisis de la salud sí justificaba la declaratoria de la emergencia económica

Se conoció el salvamento parcial de voto del magistrado de la Corte Constitucional, Héctor Carvajal, donde expuso que ese punto que invocó el Gobierno para decretar la emergencia económica sí era válido.

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