Condenan a joven de 29 años por matar a su pareja, un abuelo de 72 años

La Fiscalía General de la Nación reportó avances judiciales en dos casos de homicidio ocurridos en el departamento de Santander, que dejan como resultado una mujer condenada en Barrancabermeja y dos hermanos con medida de aseguramiento en Floridablanca.

En el primer caso, un juez de conocimiento condenó a María Inés González Gómez, de 29 años, a una pena de 8 años y 6 meses de prisión, luego de que admitiera su responsabilidad en el delito de homicidio simple mediante un preacuerdo con la Fiscalía.

Los hechos ocurrieron el 10 de enero de 2025 en el barrio El Refugio de Barrancabermeja, donde, en medio de una riña, la mujer atacó con un objeto cortopunzante a un hombre de 72 años, con quien sostenía una relación sentimental. Según la investigación, la discusión se habría originado luego de que la víctima destruyera un celular de la agresora.

En un segundo caso, ocurrido el pasado 11 de abril en el barrio Getsemaní de Floridablanca, las autoridades judicializaron a los hermanos Brayan y Carlos Landazabal, señalados de participar en el homicidio de un ciudadano extranjero de 23 años.



De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían llegado al lugar con la intención de atacar a la víctima con arma de fuego. Tras el hecho, huyeron, pero fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

Un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento, mientras avanzan las investigaciones por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, también agravado. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.