Comfenalco Santander inaugura Parque Acuático Los Trinitarios, el más grande de Topocoro

En el marco del fortalecimiento de la oferta turística del departamento de Santander, la caja de compensación Comfenalco anunció la apertura del Parque Acuático Los Trinitarios, una megaobra que busca posicionar a la región como un destino clave para el turismo familiar y recreativo.

Ubicado en el municipio de Betulia, este nuevo complejo en el sector de Topocoro cuenta con una extensión de más de 131 mil metros cuadrados y una capacidad para recibir a más de 4.000 visitantes, convirtiéndose en el parque acuático más grande del oriente colombiano.

El parque ofrece una amplia variedad de atracciones diseñadas para todas las edades. Entre sus principales complejos acuáticos se destacan Aquakids, un espacio interactivo para niños; Racer, orientado a quienes buscan experiencias de alta adrenalina; y Twister, con toboganes que incluyen embudos gigantes y recorridos en espiral. Estas estructuras alcanzan hasta 18 metros de altura y permiten descensos de aproximadamente 100 metros, brindando experiencias llenas de emoción.

Bucaramanga le apuesta a ser capital de eventos para dinamizar su economía #VocesySonidoshttps://t.co/dh8ZINQaWR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 22, 2026

Además de las atracciones acuáticas, el parque cuenta con dos grandes piscinas con capacidad para más de 1.500 personas, zonas deportivas como canchas de voleibol y fútbol playa, y espacios de descanso como el Aquayari Spa, que incluye sauna, turco, jacuzzis y piscina panorámica.



Uno de los principales atractivos del complejo es su ubicación privilegiada con vista al Embalse de Topocoro, lo que lo convierte en un escenario ideal para el turismo de naturaleza y descanso. A esto se suman una plazoleta de comidas y dos restaurantes que ofrecen experiencias gastronómicas con paisajes hacia el embalse y la Serranía de los Yariguíes.

Con esta apuesta, Comfenalco Santander busca dinamizar la economía regional, impulsar el turismo y generar espacios de bienestar para las familias afiliadas y visitantes, en una nueva ruta turística que integra recreación, naturaleza y servicios de alta calidad.

Comfenalco Santander inauguró la nueva sede de su Unidad Integral de Servicios Sociales en el municipio de El Socorro y el punto de atención de la Agencia de Empleo. Allí, los afiliados de la provincia Comunera encontrarán información sobre todos los servicios de la Caja. pic.twitter.com/V81Gg1DQTb — Comfenalco Santander (@Comfenalco_Sder) April 21, 2026

La apertura del Parque Acuático Los Trinitarios se da en un contexto de crecimiento del turismo en Santander, donde proyectos de este tipo buscan diversificar la oferta y atraer visitantes de diferentes regiones del país.