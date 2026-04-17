Santander le apuesta al turismo con obras en Parque El Lago y Topocoro: así avanzan

La Lotería de Santander y la Gobernación de Santander avanzan en dos proyectos estratégicos que buscan fortalecer el turismo y la recreación en el departamento: la transformación del Parque El Lago en Bucaramanga y la construcción de la náutica en el embalse de Topocoro.

En el caso del Parque El Lago, las autoridades confirmaron que ya culminó la primera fase de intervención, que incluyó labores de limpieza, poda y fumigación. Actualmente inició la segunda etapa, considerada el “corazón del proyecto”, con trabajos técnicos como la instalación de redes hidráulicas y obras de ingeniería estructural, que se extenderán entre tres y cuatro meses.

Posteriormente, se desarrollará una tercera fase enfocada en la renovación visible del parque, que contempla la construcción de una zona húmeda con piscinas y toboganes, y una zona seca con atracciones como una rueda de Chicago y un malecón con oferta gastronómica. Se estima que las primeras fases estén listas a finales de 2026 y la apertura total en octubre de 2027.

Por otra parte, en el embalse de Topocoro, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, lideró una visita técnica para verificar el avance del proyecto de infraestructura náutica, que ya alcanza un 12,23 % de ejecución.



Las obras se concentran en la fase de cimentación, con la construcción de pilotes que garantizarán la estabilidad de las estructuras. Además, avanza la construcción de una vía de acceso de más de dos kilómetros, que permitirá mejorar la conectividad hacia este nuevo atractivo turístico.

Este proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 90 mil millones de pesos, contempla la construcción de una náutica, edificaciones, una plazoleta y un muelle para actividades recreativas y deportivas.