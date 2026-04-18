Gobernación de Antioquia pidió al Gaula contundencia contra extorsión en Oriente antioqueño

Recientemente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, estuvo en el municipio de Granada en un Consejo de Seguridad y en donde quedó en evidencia una preocupación latente en toda la zona del Oriente antioqueño y es que autoridades de varios municipios aseguran que la extorsión ha incrementado significativamente en los últimos meses.

Según el reporte que se entregó por parte de la Gobernación de Antioquia, en Granada, San Carlos, San Rafael, El Peñol y Alejandría habría una preocupación creciente por el fenómeno de la extorsión tanto en los cascos urbanos como en las zonas rurales de la región.

Ante la queja de varios mandatarios del Oriente antioqueño, Rendón le pidió al Gaula que tenga un mayor compromiso para poder enfrentar el delito con un plan de acción, a la vez que pidió el traslado de dos delincuentes que estarían detrás de gran parte de las extorsiones en la zona.

"Alias 'Siketo' y alias 'Rayo', puedan ser trasladados de las cárceles en donde han estado, porque siguen delinquiendo desde allí, y puedan ser rotados en una suerte de plan fastidio para evitar su accionar criminal, incluso desde un centro penitenciario", mencionó Rendón.



El mandatario también resaltó que los alcaldes del Oriente antioqueño le dejaron ver que tienen en su haber la necesidad de activar un plan para que aquellas celebraciones que, infortunadamente, derivan en alteraciones del orden en sus municipios se puedan evitar debido a recientes hechos de alteraciones al orden público.

A la espera que diferentes autoridades emprendan acciones en el Oriente antioqueño para reducir la extorsión y las peleas por intolerancia, Rendón destacó reducciones históricas en esta subregión golpeada hace varios años por la criminalidad y la delincuencia.