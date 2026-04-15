Capturan en Antioquia a personas que extorsionaban a campesinos usando armas de juguete.

Denuncias de víctimas y un trabajo articulado durante varias semanas permitieron a las autoridades en el Norte de Antioquia capturar a dos personas que tenían azotados varios municipios de la subregión con casos de secuestros extorsivos.

Se trata de dos individuos conocidos como ‘Julián’ y ‘La Crespa’, quienes fueron sorprendidos en una vivienda del municipio de Donmatías, hasta donde llegaron efectivos de la Policía Nacional.

Según la información oficial, estas personas abordaban campesinos, transportadores y comerciantes en zonas rurales apartadas o trayectos de vías intermunicipales para intimidarlos con armas de juguete.

Una de las víctimas fue interceptado el corredor que comunica a Entrerríos con Donmatías por estas personas que se identificaron miembros de las disidencias de las Farc y tras obligarlo a detener su vehículo empezaron a pedirle a sus familiares y amigos altas sumas de dinero por su liberación.



"Hicieron el video para mandar a llevar el patrón mío a un hermano a la señora para para la extorsión, están pidiendo 50 millones de pesos. Después confrontaron una llamada con la señora. A pedirle también dinero, que le están pidiendo 20 millones de pesos", relató.

De acuerdo con las autoridades, a ‘Julián’ y ‘La Crespa’ se les señala de al menos 17 hechos de este tipo en los que lograron recolectar hasta 200 millones de pesos.

Durante la diligencia de allanamiento a estas personas les incautaron dos armas que simulan ser fusiles AK47, así como prendas de vestir, especialmente negras, utilizadas para cometer los atracos.

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Los objetos quedaron a disposición de las autoridades judiciales para el respectivo proceso en el que podrían enfrentar cargos como secuestro extorsivo y concierto para delinquir.